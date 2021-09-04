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Барри Левинсон расскажет о миссии на Луну

4 сентября
2021 год

Новости кино >>
4 сентября 2021
Барри Левинсон возьмётся за постановку сериала «Один гигантский скачок» (One Giant Leap), посвящённого полёту «Аполлона-11» на Луну. Продюсерская команда телешоу состоит из Кевина Костнера, Стивена Крониша и Майка Медавоя, уточняет Deadline.

«Я думал, что знаю историю "Аполлона-11". После прочтения сценария она предстала передо мной в ещё более драматичном, абсолютно захватывающем и, безусловно, более человечном ключе», — поделился Левинсон своими впечатлениями о сценарии Крониша, выступающего шоураннером сериала.

Барри Левинсон расскажет о миссии на Луну
фото: deadline.com

Зрителям обещают рассказать о важном событии в истории освоения космоса с необычного ракурса, с упором на конфликты членов экипажа, которые чуть не поставили крест на самой миссии ещё до её старта. Немало внимания достанется астронавту Баззу Олдрину, чьё состояние психиатр НАСА определил как нестабильное. Кроме того, будут освещены попытка Советского Союза уничтожить «Аполлон-11» на пути к Луне и победа Америки в лунной гонке.

На данный момент ведётся поиск актёров на роли астронавтов Олдрина, Нила Армстронга, Майкла Коллинза и психиатра НАСА Рэйчел Кэтрин Людвиг.
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