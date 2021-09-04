«Псы резервации» получат второй сезон

«Псы резервации
», над которыми работал в качестве сценариста Тайка Вайтити
, продлены на второй сезон. Согласно изданию The Hollywood Reporter
, канал FX принял решение о продлении восьмисерийной комедии после выхода пятого эпизода первого сезона, стартовавшего 9 августа.
«Мы не могли дождаться, когда сможем показать "Псов резервации" нашим зрителям, и очень рады, что им, похоже, они понравились так же сильно, как и нам. Мы с удовольствием делаем ранний заказ на следующий сезон. Стерлин Харьо реализовал своё видение, сотрудничая с Тайкой Вайтити и остальной творческой командой, блестящим актёрским составом и съёмочной группой, создав одну из лучших новых комедий на телевидении и представив яркие начинающие таланты», —
прокомментировал президент по развлекательному сегменту FX Ник Град.
В шоу, посвящённом четырём молодым коренным американцам, растущим в резервации в восточной Оклахоме, главные роли играют Д'Фараох Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Полина Алексис и Лейн Фактор. Все сценаристы, режиссёры и актёры, занятые в сериале, являются американскими коренными жителями.
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