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«Псы резервации» получат второй сезон

4 сентября
2021 год

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4 сентября 2021
«Псы резервации», над которыми работал в качестве сценариста Тайка Вайтити, продлены на второй сезон. Согласно изданию The Hollywood Reporter, канал FX принял решение о продлении восьмисерийной комедии после выхода пятого эпизода первого сезона, стартовавшего 9 августа.


«Мы не могли дождаться, когда сможем показать "Псов резервации" нашим зрителям, и очень рады, что им, похоже, они понравились так же сильно, как и нам. Мы с удовольствием делаем ранний заказ на следующий сезон. Стерлин Харьо реализовал своё видение, сотрудничая с Тайкой Вайтити и остальной творческой командой, блестящим актёрским составом и съёмочной группой, создав одну из лучших новых комедий на телевидении и представив яркие начинающие таланты», — прокомментировал президент по развлекательному сегменту FX Ник Град.

В шоу, посвящённом четырём молодым коренным американцам, растущим в резервации в восточной Оклахоме, главные роли играют Д'Фараох Вун-А-Тай, Девери Джейкобс, Полина Алексис и Лейн Фактор. Все сценаристы, режиссёры и актёры, занятые в сериале, являются американскими коренными жителями.
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