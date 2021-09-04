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Ник Кассаветис снимет драму о шизофрении

4 сентября
2021 год

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4 сентября 2021
Ник Кассаветис пишет вместе с Шоном Гловером сценарий для драмы «От кутюр» (Couture), действие которой происходит в мире высокой моды. Режиссёр планирует сам взяться за постановку. Об этом сообщает Deadline.

В грядущей картине пойдёт рассказ о культовом модельере, чьей карьере угрожает психическое заболевание дочери. Фильм покажет, какие потери шизофрения наносит подросткам и близким.

Ник Кассаветис снимет драму о шизофрении
фото: deadline.com

По словам Гловера, он и Кассаветис «в течение некоторого времени разговаривали с психиатрами, психологами и группами защиты психического здоровья о том, как мы можем озвучить некоторые из проблем, с которыми сталкиваются люди с нарушением психического здоровья. Мы решили снять фильм, который искренне взглянет на то, что значит жить с психическим заболеванием, и я очень рад, что Ник возглавляет корабль, воплощающий эту историю в жизнь».

Продюсерами ленты выступят Гловер, Мэри Алоэ, Эрик Ким, Ашок Редди, Патрик Лонгворт и Карлос Дж. Рэмси.
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