Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма»

4 сентября
2021 год

Новости кино >>
4 сентября 2021
«Баки Ханма» — продолжение одного из самых популярных аниме на Netflix — выйдет 30 сентября. Сериал рассказывает историю школьника Баки — мастера боевых искусств, сражающегося с самыми опасными бойцами со всего мира.



В новом сезоне тинейджер отправляется в тюрьму Аризоны, чтобы подготовиться к бою с отцом Юдзиро Ханмой — сильнейшим существом на планете. Настоящим испытанием для него станет и дуэль с Бисквитом Оливером — могучим афроамериканцем, который неплохо обустроился в месте лишения свободы. Преступник по кличке «Мистер Свободный» (Mister Unchained) выполняет миссии для правительства США в обмен на высочайший уровень комфорта.

«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма»

Экранизация манги «Боец Баки» появилась в начале нулевых (не считая OVA 1994 года), а в 2018-м Netflix вдохнул новую жизнь во франшизу. На стриминг-сервисе вышло 39 эпизодов «Баки», продолжающих историю боевого школьника. За производство отвечает студия TMZ, известная также по аниме «Доктор Стоун» и «Фруктовая корзина», а также франшизам «Детектив Конан» и «Люпен III».

В свежем сезоне сериала заявлено 12 эпизодов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)
Вор, который украдет ваше сердце: история Люпена III — легендарного джентльмена-авантюриста
Поиск по меткам
аниме
фильмы
БакиДетектив КонанДоктор СтоунЛюпен IIIФруктовая корзина

фотографии >>
«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма» фотографии
«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма» фотографии
«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма» фотографии
«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Микис Теодоракис
2 сентября ушёл из жизни композитор Микис Теодоракис.
Василий Лунегов
1 сентября ушёл из жизни актёр Василий Лунегов.

День рождения >>

Виктор Бычков
Евгения Глушенко
Артём Григорьев
Ольга Дыховичная
Ольга Егорова
Кирилл Пирогов
Елена Полянская
Джемал Сихарулидзе
Нина Ургант
Джудит Айви
Уэс Бентли
Митци Гейнор
Шарлотта Лебон
Бейонс Ноулз
Айони Скай
Борис Шиц
все родившиеся 4 сентября >>

Афиша кино >>

Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
В западне
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дом улиток
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, Мексика, Перу, 2020
После. Глава 3
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2021
Девятый калибр
боевик, криминальный фильм, триллер
Италия, Бельгия, 2020
Три мушкетёра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
Испания, 2021
Шан-Чи и Легенда десяти колец
боевик, комедия, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен