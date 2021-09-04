«Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма»

«Баки Ханма» — продолжение одного из самых популярных аниме
на Netflix — выйдет 30 сентября. Сериал рассказывает историю школьника Баки — мастера боевых искусств, сражающегося с самыми опасными бойцами со всего мира.
В новом сезоне тинейджер отправляется в тюрьму Аризоны, чтобы подготовиться к бою с отцом Юдзиро Ханмой — сильнейшим существом на планете. Настоящим испытанием для него станет и дуэль с Бисквитом Оливером — могучим афроамериканцем, который неплохо обустроился в месте лишения свободы. Преступник по кличке «Мистер Свободный» (Mister Unchained) выполняет миссии для правительства США в обмен на высочайший уровень комфорта.
Экранизация манги «Боец Баки» появилась в начале нулевых (не считая OVA 1994 года), а в 2018-м Netflix вдохнул
новую жизнь во франшизу. На стриминг-сервисе вышло 39 эпизодов «Баки», продолжающих историю боевого школьника. За производство отвечает студия TMZ, известная также по аниме «Доктор Стоун
» и «Фруктовая корзина
», а также франшизам «Детектив Конан
» и «Люпен III
».
В свежем сезоне сериала заявлено 12 эпизодов.
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