Про Карла Лагерфельда снимут первый драматический сериал

анонс

По словам жюри, проект Юхо Куосманена получился тонким, умным и удивительно теплым

«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым признали лучшим иностранным фильмом на Иерусалимском кинофестивале

Сын великана на шаг ближе к поединку с грозным отцом

4 сентября

Ник Кассаветис снимет драму о шизофрении

Режиссёр вместе с Шоном Гловером пишет сценарий для картины «От кутюр», действие которой происходит в мире высокой моды