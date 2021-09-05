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Про Карла Лагерфельда снимут первый драматический сериал

5 сентября
2021 год

Новости кино >>
5 сентября 2021
Студия Disney снимет первый драматический сериал об известнейшем дизайнере Карле Лагерфельде, который работал на модные дома Chanel, Fendi, Chloé, а также создал свой собственный. Об этом сообщает Variety.

Про Карла Лагерфельда снимут первый драматический сериал
фото: variety.com

Проект под названием «Кайзер Карл» расскажет о творческом пути модельера, начиная с 1972 года. Сериал покажет, как Лагерфельд стремился стать преемником Коко Шанель, соперничал с одним из основателей Yves Saint Laurent Пьером Берже и строил отношения с Жаком де Башером. Лагерфельд скончался в 2019 году в возрасте 85 лет.

В основу сериала из шести эпизодов ляжет одноименная книга Рафаэль Бакке. Производством шоу для стриминга Disney+ займется французская студия Gaumont.
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