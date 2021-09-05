«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым признали лучшим иностранным фильмом на Иерусалимском кинофестивале

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5 сентября Дайан Крюгер досталась главная роль в триллере Нила ЛаБута Компанию ей составит Рэй Николсон

5 сентября Про Карла Лагерфельда снимут первый драматический сериал «Кайзер Карл» расскажет о творческом пути модельера, начиная с 1972 года

4 сентября «Величайшая драка с рождения Земли»: Netflix показал трейлер аниме «Баки Ханма» Сын великана на шаг ближе к поединку с грозным отцом