«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым признали лучшим иностранным фильмом на Иерусалимском кинофестивале

Картина режиссера Юхо Куосманена
«Купе номер шесть
» с Юрой Борисовым
в главной роли получила
главный приз Международного кинофестиваля в Иерусалиме за лучший иностранный фильм.
Копродукционный проект Финляндии, Эстонии, России и Германии рассказывает о финской студентке, которая садится в поезд «Москва — Мурманск», пытаясь сбежать от своей таинственной столичной любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. В российский прокат лента выйдет 28 октября.
По словам членов жюри, фильм Куосманена — «тонкий, умный и удивительно теплый; настоящее свободное кино без границ, где целый мир существует в тесном вагоне поезда
».
Иерусалимский кинофестиваль организуют в Израиле с 1984 года. Хотя конкурсная программа сосредоточена на израильских фильмах, смотр обращает внимание и на международное авторское кино. В этом году он прошел с 25 августа по 4 сентября.
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