Шарлотта Генсбур и Мэтт Диллон сыграют в исторической драме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена

анонс

По словам жюри, проект Юхо Куосманена получился тонким, умным и удивительно теплым

«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым признали лучшим иностранным фильмом на Иерусалимском кинофестивале

Компанию ей составит Рэй Николсон

Дайан Крюгер досталась главная роль в триллере Нила ЛаБута

5 сентября

Про Карла Лагерфельда снимут первый драматический сериал

«Кайзер Карл» расскажет о творческом пути модельера, начиная с 1972 года