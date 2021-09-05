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Шарлотта Генсбур и Мэтт Диллон сыграют в исторической драме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена

5 сентября
2021 год

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5 сентября 2021
Шарлотта Генсбур и Мэтт Диллон сыграют французского философа Симону де Бовуар, которая считалась идеологом феминистского движения, и американского писателя Нельсона Олгрена. За режиссуру исторической драмы «Через океан» (An Ocean Apart) отвечает Фредерик Гарсон, сообщает Variety.

Шарлотта Генсбур и Мэтт Диллон сыграют в исторической драме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена
фото: Getty Images

Действие картины развернется в конце 1940-х годов в Париже и Чикаго. Фильм расскажет о романе Бовуар и Олгрена, которые более 15 лет вели переписку. В это время француженка была в отношениях с Жан-Полем Сартром. Полюбив друг друга, свободомыслящие философы договорились, что не будут играть свадьбу и смогут вступать в другие любовные связи.

Симона де Бовуар называла их пересечение с Олгреном встречей Старого и Нового Света, двух миров, разделенных Атлантикой. Писатель родился в Чикаго. Он наиболее известен благодаря своей повести «Человек с золотой рукой», которая легла в основу одноименного фильма.
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