Две трети россиян предпочитают смотреть отечественные фильмы

анонс

Компанию ему составили Ирина Старшенбаум и Мария Миронова

Он заработает этой осенью

Маргарет Куэлли перевоплотится в доминатрикс в триллере «Святилище»

5 сентября

Шарлотта Генсбур и Мэтт Диллон сыграют в исторической драме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена

Писатели состояли в переписке более 15 лет