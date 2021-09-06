Две трети россиян предпочитают смотреть отечественные фильмы

Порядка 60% россиян предпочитают смотреть отечественные фильмы, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В топ производителей кинокартин также вошли США (36%) и страны Европы (26%). Кроме того, каждый десятый симпатизирует советским лентам.
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Среди новых российских фильмов, просмотренных респондентами в течение последних двух лет, чаще выделяли «Т-34» (5%), «Движение вверх», «Огонь» и «Холоп» — по 3% соответственно. Более трети опрошенных затруднились назвать отечественные киноновинки, а 17% сказали, что не видели их или таких нет.
Российские фильмы в основном смотрят мужчины и женщины в возрасте от 35 до 59 лет, проекты американского и европейского производства — мужчины и молодежь. По мнению каждого пятого опрошенного, отечественные проекты 2021 года лучше, чем год-два назад. Не заметили изменений 44% респондентов. Каждый десятый, напротив, отметил ухудшение качества картин.
Большинство участников исследования (69%) считает, что государству следует поддерживать российские фильмы, в том числе и финансово. При этом, каждый пятый (20%) имеет противоположную точку зрения.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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