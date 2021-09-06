Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Две трети россиян предпочитают смотреть отечественные фильмы

6 сентября
2021 год

Новости кино >>
6 сентября 2021
Порядка 60% россиян предпочитают смотреть отечественные фильмы, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В топ производителей кинокартин также вошли США (36%) и страны Европы (26%). Кроме того, каждый десятый симпатизирует советским лентам.

Две трети россиян предпочитают смотреть отечественные фильмы
фото: Getty Images

Среди новых российских фильмов, просмотренных респондентами в течение последних двух лет, чаще выделяли «Т-34» (5%), «Движение вверх», «Огонь» и «Холоп» — по 3% соответственно. Более трети опрошенных затруднились назвать отечественные киноновинки, а 17% сказали, что не видели их или таких нет.

Российские фильмы в основном смотрят мужчины и женщины в возрасте от 35 до 59 лет, проекты американского и европейского производства — мужчины и молодежь. По мнению каждого пятого опрошенного, отечественные проекты 2021 года лучше, чем год-два назад. Не заметили изменений 44% респондентов. Каждый десятый, напротив, отметил ухудшение качества картин.

Большинство участников исследования (69%) считает, что государству следует поддерживать российские фильмы, в том числе и финансово. При этом, каждый пятый (20%) имеет противоположную точку зрения.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Круглова (Москва)   6.09.2021 - 14:53
Не ценят международного искусства россияне( читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
фильмы
Движение вверхОгоньТ-34Холоп

анонс

Скорбим

Татьяна Боченкова
3 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Боченкова.

День рождения >>

Ольга Волхонская
Владимир Ерёмин
Сергей Маркеев
Александр Перков
Светлана Петросьянц
Александра Ревенко
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Олег Ягодин
Ежи Биньчицкий
Сакари Куосманен
Эрик Любош
Кристина Миколаевская
Рози Перес
Наоми Харрис
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Блокадный дневник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Петровы в гриппе
драма, комедия, экранизация
Россия, Франция, Швейцария, 2021
Дом на другой стороне
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2020
Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Вокруг света за 80 дней
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Небесная команда
драма, мелодрама, спортивный фильм
Россия, 2021
Отчаянные аферистки
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Соври мне правду
триллер, эротика
Россия, 2021
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен