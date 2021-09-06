Компания Star Media запускает собственный онлайн-кинотеатр LAVA

анонс

Компанию ему составили Ирина Старшенбаум и Мария Миронова

Среди кинокартин последних лет опрошенные выделили «Т-34», «Движение вверх» и «Огонь»

Маргарет Куэлли перевоплотится в доминатрикс в триллере «Святилище»

5 сентября

Шарлотта Генсбур и Мэтт Диллон сыграют в исторической драме о романе Симоны де Бовуар и Нельсона Олгрена

Писатели состояли в переписке более 15 лет