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Компания Star Media запускает собственный онлайн-кинотеатр LAVA

6 сентября
2021 год

Новости кино >>
6 сентября 2021
Компания Star Media сообщила о запуске собственного онлайн-кинотеатра LAVA, который начнет работу этой осенью.

Компания Star Media запускает собственный онлайн-кинотеатр LAVA
фото: Getty Images

Сервис будет запущен в рамках сотрудничества Star Media с американской компанией OTTera, управляющей более чем 55 OTT-платформами и 80 каналами с аудиторией порядка 100 миллионов пользователей по всему миру.

На первом этапе в онлайн-кинотеатре появятся самые популярные проекты Star Media с расширением до всей библиотеки, насчитывающей около 7,5 тысяч часов готового контента. Фильмы будут доступны как в дубляже, так и с субтитрами — на 6-8 языках, включая английский, испанский, французский, португальский и другие. Затем компания предложит сотрудничество всем своим партнерам. Появятся и оригинальные проекты платформы, в том числе копродукционные.

По словам президента ГК Star Media Влада Ряшина, целевая аудитория LAVA – выходцы из стран бывшего Советского Союза, члены их семей и друзья по всему миру. Ключевыми рынками станут Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, Израиль и определенная часть Азии. «Запуская собственный онлайн-кинотеатр, мы не собираемся конкурировать с глобальными платформами и местными онлайн-кинотеатрами, давно вышедшими на рынок. Наоборот, мы планируем сотрудничать», — добавил Ряшин.

LAVA начнет работать по смешанной бизнес-модели: контент будет представлен в открытом доступе с рекламой и по подписке, предполагающей доступ ко всем проектам без рекламы.
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№ 1
Юля Круглова   6.09.2021 - 14:52
Что-то этих онлайн кинотеатров развелось много)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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