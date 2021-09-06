Компания Star Media запускает собственный онлайн-кинотеатр LAVA

Компания Star Media сообщила о запуске собственного онлайн-кинотеатра LAVA, который начнет работу этой осенью.
фото: Getty Images
Сервис будет запущен в рамках сотрудничества Star Media с американской компанией OTTera, управляющей более чем 55 OTT-платформами и 80 каналами с аудиторией порядка 100 миллионов пользователей по всему миру.
На первом этапе в онлайн-кинотеатре появятся самые популярные проекты Star Media с расширением до всей библиотеки, насчитывающей около 7,5 тысяч часов готового контента. Фильмы будут доступны как в дубляже, так и с субтитрами — на 6-8 языках, включая английский, испанский, французский, португальский и другие. Затем компания предложит сотрудничество всем своим партнерам. Появятся и оригинальные проекты платформы, в том числе копродукционные.
По словам президента ГК Star Media Влада Ряшина, целевая аудитория LAVA – выходцы из стран бывшего Советского Союза, члены их семей и друзья по всему миру. Ключевыми рынками станут Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, Израиль и определенная часть Азии. «Запуская собственный онлайн-кинотеатр, мы не собираемся конкурировать с глобальными платформами и местными онлайн-кинотеатрами, давно вышедшими на рынок. Наоборот, мы планируем сотрудничать», — добавил Ряшин.
LAVA начнет работать по смешанной бизнес-модели: контент будет представлен в открытом доступе с рекламой и по подписке, предполагающей доступ ко всем проектам без рекламы.
обсуждение >>