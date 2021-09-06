Гоша Куценко займется гипнозом в детективном сериале «Инсомния»

Гоша Куценко сыграл гипнотерапевта с бессонницей в детективном сериале PREMIER «Инсомния». Премьера проекта Ольги Френкель состоится этой осенью, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба PREMIER
Главному герою Юрию 43 года, он убежденный агностик, способный рационально объяснить абсолютно все – кроме своей бессонницы. Помогая клиентам справиться с самыми запущенными проблемами, психиатр-гипнотерапевт не в силах избавиться от ночных кошмаров. Пытаясь справиться с бессонницей, Юрий расследует тайну гибели жены. Ему помогает Аня – стриптизерша, с которой герой познакомился в ночном клубе, коротая бессонную ночь.
Компанию Куценко составили Ирина Старшенбаум и Мария Миронова. Ольга Френкель также работала над сценарием. Для нее этот мистический детектив стал первым проектом в жанре драмы. Ранее режиссер сняла комедии «Деффчонки» и «#СидЯдома». Производством «Инсомнии» занималась кинокомпания 1-2-3 Production.
фото: Пресс-служба PREMIER
«Гоша Куценко пришел на пробы, и как-то сразу стало понятно, что, в отличие от других артистов, он понимает про этот материал даже больше, чем я сама, чувствует каждую реплику и обладает тем самым опытом и внутренним непокоем, которые свойственны главному герою. Куценко – невероятно глубокий и думающий артист с огромным диапазоном, и, по моему мнению, до "Инсомнии" его ни разу не использовали по назначению. Кроме того, у него выдающийся кинематографичный нос и потрясающе красивый голос, прямо созданный для гипноза», – рассказала Ольга Френкель.
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