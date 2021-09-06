Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гоша Куценко займется гипнозом в детективном сериале «Инсомния»

6 сентября
2021 год

Новости кино >>
6 сентября 2021
Гоша Куценко сыграл гипнотерапевта с бессонницей в детективном сериале PREMIER «Инсомния». Премьера проекта Ольги Френкель состоится этой осенью, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Гоша Куценко займется гипнозом в детективном сериале «Инсомния»
фото: Пресс-служба PREMIER

Главному герою Юрию 43 года, он убежденный агностик, способный рационально объяснить абсолютно все – кроме своей бессонницы. Помогая клиентам справиться с самыми запущенными проблемами, психиатр-гипнотерапевт не в силах избавиться от ночных кошмаров. Пытаясь справиться с бессонницей, Юрий расследует тайну гибели жены. Ему помогает Аня – стриптизерша, с которой герой познакомился в ночном клубе, коротая бессонную ночь.

Компанию Куценко составили Ирина Старшенбаум и Мария Миронова. Ольга Френкель также работала над сценарием. Для нее этот мистический детектив стал первым проектом в жанре драмы. Ранее режиссер сняла комедии «Деффчонки» и «#СидЯдома». Производством «Инсомнии» занималась кинокомпания 1-2-3 Production.

Гоша Куценко займется гипнозом в детективном сериале «Инсомния»
фото: Пресс-служба PREMIER

«Гоша Куценко пришел на пробы, и как-то сразу стало понятно, что, в отличие от других артистов, он понимает про этот материал даже больше, чем я сама, чувствует каждую реплику и обладает тем самым опытом и внутренним непокоем, которые свойственны главному герою. Куценко – невероятно глубокий и думающий артист с огромным диапазоном, и, по моему мнению, до "Инсомнии" его ни разу не использовали по назначению. Кроме того, у него выдающийся кинематографичный нос и потрясающе красивый голос, прямо созданный для гипноза», – рассказала Ольга Френкель.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Гоша КуценкоМария Миронова (II)Ирина СтаршенбаумОльга Френкель
фильмы
ДеффчонкиИнсомнияСидЯдома

анонс

Скорбим

Татьяна Боченкова
3 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Боченкова.

День рождения >>

Ольга Волхонская
Владимир Ерёмин
Сергей Маркеев
Александр Перков
Светлана Петросьянц
Александра Ревенко
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Олег Ягодин
Ежи Биньчицкий
Сакари Куосманен
Эрик Любош
Кристина Миколаевская
Рози Перес
Наоми Харрис
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Блокадный дневник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
Петровы в гриппе
драма, комедия, экранизация
Россия, Франция, Швейцария, 2021
Дом на другой стороне
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2020
Злое
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Вокруг света за 80 дней
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Небесная команда
драма, мелодрама, спортивный фильм
Россия, 2021
Отчаянные аферистки
комедия, криминальный фильм
США, 2021
Соври мне правду
триллер, эротика
Россия, 2021
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен