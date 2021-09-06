В Карачаево-Черкесии стартовали съемки комедии «Экспресс» — дебютного полного метра режиссера Руслана Братова, чья короткометражка «Лалай-Балалай» получила гран-при на 28-ом «Кинотавре». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», которая продюсирует картину.
фото: Пресс-служба компании «Марс Медиа»
Главный герой фильма – Саша Сосланов или, как его зовут друзья, «Сос» – никогда не унывает. Выгоняют из университета, негде жить, красавица Нина уезжает в Москву – не беда. Сос верит в удачу. Однажды он делает отчаянную ставку «Экспресс», и та начинает выигрывать. Но Саша в первый же день теряет карточку для получения выигрыша. У него есть трое суток, чтобы ее найти. Так начинается черкесская одиссея.
В проекте снимаются Павел Ворожцов, Лев Зулькарнаев и другие. Съемки проходят в городе Черкесск, где родился и вырос режиссер Руслан Братов. Он также работал над сценарием в соавторстве с Михаилом Хурановым. Помимо «Марс Медиа» производством занимается компания Stereotactic при поддержке Министерства культуры и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
Планируется, что «Экспресс» выйдет в прокат в 2022 году.
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