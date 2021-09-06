Умер Жан-Поль Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.
фото: Getty Images
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Его кинодебют состоялся в 1957-м в картине «Пешком, верхом и на машине», но эпизоды с участием артиста были вырезаны перед прокатом. Всемирную известность 26-летнему актеру принесла роль беспечного негодяя в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — одной из ключевых лент мирового кинематографа, сделавших Бельмондо иконой «новой волны».
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