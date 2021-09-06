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Умер Жан-Поль Бельмондо

6 сентября
2021 год

Новости кино >>
6 сентября 2021
Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.

Умер Жан-Поль Бельмондо
фото: Getty Images

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Его кинодебют состоялся в 1957-м в картине «Пешком, верхом и на машине», но эпизоды с участием артиста были вырезаны перед прокатом. Всемирную известность 26-летнему актеру принесла роль беспечного негодяя в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» — одной из ключевых лент мирового кинематографа, сделавших Бельмондо иконой «новой волны».

В числе известных проектов с участием артиста — «Женщина есть женщина», «Вор», «Борсалино», «Повторный брак», «Великолепный», «Профессионал» и многие другие. С 2001 по 2008 годы Бельмондо не снимался в кино из-за последствий инсульта, но затем вернулся на съемочную площадку. В 2016-м он был награжден «Золотым львом» за вклад в кинематограф.
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№ 1
Инспектор   6.09.2021 - 19:50
Покойся с миром, Великолепный Профессионал! Светлая память! читать далее>>
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