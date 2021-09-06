Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!»

Видеосервис START представил тизер сериала «Ева, рожай!
» режиссёра Клима Шипенко
(«Текст
»).
Ева — талантливая преподавательница танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она независимая и самостоятельная женщина, которая проводит все свое время на работе, давно заменившей ей личную жизнь. Ева не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Казалось, такая несправедливость могла продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот непростой момент девушка понимает, что пора радикально менять и свою жизнь. Ева решает стать матерью во что бы то ни стало…
Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская
, Максим Виторган
, Иван Колесников
, Евгений Пронин
, Елизавета Мартинес
, Максим Виноградов
, Максим Радугин
, Ольга Филиппова
, Наталья Ноздрина
, Галина Польских
и другие.
«Моя героиня Ева — дерзкая, добрая (часто на свою беду) и ироничная девушка с сильным характером, которая постоянно встречает не тех мужчин
, — рассказала Елена Подкаминская, — Неудивительно, что её волнует вопрос о том, где найти надежного спутника жизни. Но Ева не теряет надежды познакомиться с достойным мужчиной, с которым они создадут счастливую семью и будут любить друг друга по-настоящему. По сценарию она преподавательница танцев, поэтому мне за короткий срок нужно было прилично овладеть хореографией. В некоторых сценах я танцую вместе с профессиональными танцорами. Понятно, что они подыгрывали мне, но соответствовать их мастерству для меня было делом принципа и очень важно. Пришлось непросто, но от процесса я получила колоссальное удовольствие
».
По словам креативного продюсера и сценаристки Юлии Клименко
, создатели постарались осветить проблемы женщин разных возрастов, а ситуации, показанные в сериале, будут понятны любому зрителю.
«Это актуальная и в чем-то дерзкая история современной женщины в большом городе
, — пояснила Юлия. — В лице героини Елены Подкаминской – Евы – зритель, надеюсь, узнает себя: со всеми ежедневными проблемами, конфликтами, вызовами и вопросами «Жить, как мне хочется, или как хочет общество? Возможно ли оставаться самим собой во всех своих проявлениях, несмотря на давление общества на тему семьи и детей?
».
Первый эпизод сериала «Ева, рожай!
» покажут на фестивале «Пилот» 12 сентября.
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