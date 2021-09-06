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Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!»

6 сентября
2021 год

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6 сентября 2021
Видеосервис START представил тизер сериала «Ева, рожай!» режиссёра Клима ШипенкоТекст»).


Ева — талантливая преподавательница танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать скучным правилам. Она независимая и самостоятельная женщина, которая проводит все свое время на работе, давно заменившей ей личную жизнь. Ева не замужем и не обременена детьми, а значит, как считают коллеги, может работать сверхурочно, подменяя очередную маму в декрете. Казалось, такая несправедливость могла продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. В этот непростой момент девушка понимает, что пора радикально менять и свою жизнь. Ева решает стать матерью во что бы то ни стало…

Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская, Максим Виторган, Иван Колесников, Евгений Пронин, Елизавета Мартинес, Максим Виноградов, Максим Радугин, Ольга Филиппова, Наталья Ноздрина, Галина Польских и другие.

Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!»

«Моя героиня Ева — дерзкая, добрая (часто на свою беду) и ироничная девушка с сильным характером, которая постоянно встречает не тех мужчин, — рассказала Елена Подкаминская, — Неудивительно, что её волнует вопрос о том, где найти надежного спутника жизни. Но Ева не теряет надежды познакомиться с достойным мужчиной, с которым они создадут счастливую семью и будут любить друг друга по-настоящему. По сценарию она преподавательница танцев, поэтому мне за короткий срок нужно было прилично овладеть хореографией. В некоторых сценах я танцую вместе с профессиональными танцорами. Понятно, что они подыгрывали мне, но соответствовать их мастерству для меня было делом принципа и очень важно. Пришлось непросто, но от процесса я получила колоссальное удовольствие».

По словам креативного продюсера и сценаристки Юлии Клименко, создатели постарались осветить проблемы женщин разных возрастов, а ситуации, показанные в сериале, будут понятны любому зрителю.

«Это актуальная и в чем-то дерзкая история современной женщины в большом городе, — пояснила Юлия. — В лице героини Елены Подкаминской – Евы – зритель, надеюсь, узнает себя: со всеми ежедневными проблемами, конфликтами, вызовами и вопросами «Жить, как мне хочется, или как хочет общество? Возможно ли оставаться самим собой во всех своих проявлениях, несмотря на давление общества на тему семьи и детей?».

Первый эпизод сериала «Ева, рожай!» покажут на фестивале «Пилот» 12 сентября.
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Российские сериалыТрейлер
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Максим Виноградов (II)Максим ВиторганЮлия КлименкоИван КолесниковЕлизавета МартинесНаталья НоздринаЕлена ПодкаминскаяГалина ПольскихЕвгений ПронинМаксим РадугинОльга ФилипповаКлим Шипенко
фильмы
Ева, рожай!

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Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!» фотографии
Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!» фотографии
Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!» фотографии
Часики-то тикают! Елена Подкаминская в тизере сериала «Ева, рожай!» фотографии
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