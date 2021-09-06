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Деконструкция «Слишком крут для неудачи»
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Сериал «Ночной переезд» с Евгением Прониным и Марией Козаковой выйдет в эфир 10 сентября

6 сентября
2021 год

Новости кино >>
6 сентября 2021
Детективный мини-сериал «Ночной переезд» с Евгением Прониным и Марией Козаковой выйдет в эфир «ТВ Центр» 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Ночной переезд» с Евгением Прониным и Марией Козаковой выйдет в эфир 10 сентября
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Главная героиня — бизнес-аналитик Анна — была влюблена в своего шефа Матвея. Его неожиданная смерть в автомобильной катастрофе стала для нее страшным ударом. Но женщина испытала не меньшее потрясение, когда вновь мельком увидела лицо возлюбленного.

«Матвей — бизнесмен, с хорошим образованием, успешный, но в какой-то момент он разочаровался в коллегах, друзьях, работе, карьере. Дальше двигаться было некуда. Ему нужно было начать все заново. Сделать это он решает таким сложным и изощренным способом, как инсценировка смерти», — рассказал Евгений Пронин.
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