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Американский актер Майкл Кеннет Уильямс скончался в возрасте 54 лет

7 сентября
2021 год

Новости кино >>
7 сентября 2021
Американский актер Майкл Кеннет Уильямс скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. По информации издания, артиста нашли в его бруклинской квартире, где были обнаружены наркотики, которые могли стать причиной смерти.

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс скончался в возрасте 54 лет
фото: Getty Images

Майкл Кеннет Уильямс родился 22 ноября 1966 года в Нью-Йорке. Шрам через все лицо, во многом ставший его визитной карточкой, он получил в драке во время празднования своего 25-летия. До прихода в киноиндустрию работал танцором и принимал участие в гастролях Джорджа Майкла и Мадонны. В 2002 году получил известность как актер благодаря роли в сериале «Прослушка».

Уильямса пять раз номинировали на премию «Эмми» — в 2021 году за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта». Также актер снимался в проектах «Подпольная империя», «Кредо убийцы», «Сиротский Бруклин», «Когда они нас увидят», «Денежная игла» и многих других.
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