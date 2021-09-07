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Ингеборга Дапкунайте займется постановкой балета в новом сериале Сангаджиева

7 сентября
2021 год

Новости кино >>
7 сентября 2021
В Москве начались съемки драматического сериала «Балет» с Ингеборгой Дапкунайте, Марусей Фоминой и Федором Бондарчуком. За режиссуру отвечает Евгений Сангаджиев (Happy End). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI, который занимается производством проекта совместно со «Студией Видеопрокат», телеканалом СТС и «НМГ Студией».

Ингеборга Дапкунайте займется постановкой балета в новом сериале Сангаджиева
фото: Денис Денисов

Действие разворачивается в наши дни. Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пандемия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жестких ограничений, дает уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре ей отлично знакомо: бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель, бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

В сериале также снимаются Игорь Гордин, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Евгения Добровольская, Владислав Лантратов и другие. Художественным руководителем «Балета» стал Олег Погодин. За хореографию отвечает лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава, исполнивший одну из ролей.

Ингеборга Дапкунайте займется постановкой балета в новом сериале Сангаджиева
фото: Денис Денисов

По словам Сангаджиева, «балет — это потрясающий и достаточно закрытый мир; исследовать его, пофантазировать, поговорить о том, что движет людьми за кулисами и в зале, прочувствовать, что это за организм, — большая и невероятно интересная задача».

Премьера запланирована на весну 2022 года. Сериал выйдет в линейке IVI Originals, а телепремьера состоится в эфире СТС.
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