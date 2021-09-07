Ингеборга Дапкунайте займется постановкой балета в новом сериале Сангаджиева

Действие разворачивается в наши дни. Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пандемия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жестких ограничений, дает уникальную возможность вернуться к работе. И вот на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре ей отлично знакомо: бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель, бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.
По словам Сангаджиева, «балет — это потрясающий и достаточно закрытый мир; исследовать его, пофантазировать, поговорить о том, что движет людьми за кулисами и в зале, прочувствовать, что это за организм, — большая и невероятно интересная задача».
Премьера запланирована на весну 2022 года. Сериал выйдет в линейке IVI Originals, а телепремьера состоится в эфире СТС.
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