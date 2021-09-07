Премьера «Самки богомола» с Ириной Розановой состоится 14 октября

Премьера психологического триллера «Самка богомола» с Ириной Розановой состоится 14 октября на START, сообщает пресс-служба видеосервиса. Проект стал адаптацией французского сериала «Богомол».
фото: Пресс-служба видеосервиса START
По сюжету серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет.
«Есть такое выражение "дурная кровь". Она, как думают, передается из поколения в поколение. Например, в моем персонаже, может быть, ее и нет совсем, нет нутра маньяка, но, понимая свой бэкграунд, он ограничивает себя, считает, что опасен для общества. Для меня это история про то, как человек ищет путь избавления от своих зажимов, комплексов и проблем через попытку понять мотивы своих родственников, которые совершали ужасные поступки», — рассказал Павел Чинарев.
Съемки «Самки богомола» проходили с конца апреля по июль в Петербурге и Ленобласти. По сюжету на время расследования героиню Ирины Розановой вывозят из тюрьмы в конспиративную квартиру. «Квартирой» послужила усадьба Знаменка. Большинство декораций для создания пространств сериала художники решили отстроить самостоятельно.
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