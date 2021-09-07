Рынок кинопроектов Potential Project Market пройдет в онлайн-формате с 22 по 24 октября

Ежегодный российский рынок кинопроектов Potential Project Market состоится в онлайн-формате с 22 по 24 октября, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Potential Project Market
В рамках PPM 2021 пройдет питчинг сериалов по итогам сценарного конкурса, проходившего с 25 июня по 25 августа этого года. Участники представят веб-сериалы и проекты для онлайн-платформ. Трансляция питчинга будет идти в открытом доступе на YouTube-канале Potential Film Company.
В жюри — главный редактор кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Антон Токтонов, креативный директор «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Наталья Исакова, главный редактор кинокомпании «Марс Медиа» Виктория Локтева-Добрынина, креативный продюсер ГПМ КИТ Мария Меленевская, сценаристка Маруся Трубникова и другие.
«Пока кинорынок продолжает действовать в онлайне, но для нас в любом случае важно сохранять цикличность и проводить его, подытоживая этапы нашей непрерывной работы с авторами в течение года. Очень надеемся, что уже весной мы сможем вновь собраться в Петербурге. Возможно, в будущем мы сохраним этот формат – осенью будем проводить онлайн-программу, а весной – полный комплект с очными питчингами, встречами, дискуссиями и нетворкингом вживую», — отметила креативный продюсер Potential Ирина Обидова.
Полное расписание PPM 2021 Online будет опубликовано дополнительно. Помимо питчинга в программе — серия мастер-классов и встреч с представителями отечественной киноиндустрии. Участие бесплатно, по регистрации.
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