Полнометражный дебют Ладо Кватания «Казнь» отобран в конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе

Дебютный полнометражный фильм Ладо Кватания «Казнь» отобран в основную конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе, который пройдет в Испании с 7 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьюторской компании Sony Pictures.
фото: Пресс-служба Sony Pictures
Картина рассказывает о деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, пока не появилось новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь.
По словам продюсера Ильи Стюарта, международный интерес к «Казни» был высок еще на стадии создания сценария, что позволило заключить несколько сделок с партнерами. Так, во Франции картину покажет прокатчик The Jokers, выпустивший на экраны последние фильмы Николаса Виндинг Рефна и «Паразитов» Пон Джун-Хо.
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