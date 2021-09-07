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Полнометражный дебют Ладо Кватания «Казнь» отобран в конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе

7 сентября
2021 год

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7 сентября 2021
Дебютный полнометражный фильм Ладо Кватания «Казнь» отобран в основную конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе, который пройдет в Испании с 7 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьюторской компании Sony Pictures.

Полнометражный дебют Ладо Кватания «Казнь» отобран в конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе
фото: Пресс-служба Sony Pictures

Картина рассказывает о деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, пока не появилось новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь.

В фильме сыграли Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова, Иван Мулин и другие. В российский прокат «Казнь» выйдет 27 января 2022 года.

По словам продюсера Ильи Стюарта, международный интерес к «Казни» был высок еще на стадии создания сценария, что позволило заключить несколько сделок с партнерами. Так, во Франции картину покажет прокатчик The Jokers, выпустивший на экраны последние фильмы Николаса Виндинг Рефна и «Паразитов» Пон Джун-Хо.

Полнометражный дебют Ладо Кватания «Казнь» отобран в конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе
фото: Пресс-служба Sony Pictures

Смотр в Сиджесе ориентируется на определенные жанры — фэнтези, триллеры, хорроры. Среди победителей фестиваля в разные годы были «Гаттака» Эндрю Никкола, «Корпорация "Святые моторы"» Леоса Каракса, «Луна 2112» Данкана Джонса, «В чужой шкуре» Брэндона Кроненберга и другие.
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