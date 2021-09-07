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Джеймс Макэвой отправляется на поиски сына в трейлере фильма «Исчезнувший»

7 сентября
2021 год

Новости кино >>
7 сентября 2021
В сети появился трейлер фильма «Исчезнувший», где сыграли Джеймс Макэвой и Клер Фой. Это ремейк французского триллера «Мой сын», премьера которого состоялась в 2017 году.



По сюжету во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам пускается на поиски. Он полон решимости сделать всё возможное, чтобы раскрыть тайну исчезновения сына.

Джеймс Макэвой импровизировал прямо на площадке, так как специально не читал сценарий фильма, погружаясь в обстоятельства действия во время съемок.

В российский прокат «Исчезнувший» выходит 7 октября.
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Джеймс Макэвой отправляется на поиски сына в трейлере фильма «Исчезнувший» фотографии
Джеймс Макэвой отправляется на поиски сына в трейлере фильма «Исчезнувший» фотографии
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