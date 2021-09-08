Итальянские и российские кинематографисты обсудили перспективы сотрудничества на Венецианском фестивале

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В прокате с 7 октября

Джеймс Макэвой отправляется на поиски сына в трейлере фильма «Исчезнувший»

7 сентября

Полнометражный дебют Ладо Кватания «Казнь» отобран в конкурсную программу Кинофестиваля в Сиджесе

Смотр, специализирующийся на жанровых фильмах, пройдет в Испании с 7 по 17 октября