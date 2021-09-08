Итальянские и российские кинематографисты обсудили перспективы сотрудничества на Венецианском фестивале

На серии мероприятий Focus on Russia, прошедших в рамках бизнес-программы 78-ого Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge, российские и итальянские кинематографисты обсудили новые меры господдержки в обеих странах, возможности негосударственного финансирования, тренды на рынке международной копродукции, опыт и экспертизу в совместном кинопроизводстве, новую роль VOD-платформ в глобальной дистрибуции контента и их потенциал для продвижения копродукционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино».
фото: пресс-служба Роскино
Главными темами программы Focus on Russia стали копродукционные стратегии и инвестиции между обеими странами, а также перспективы российского кинорынка с точки зрения международного сотрудничества. У Италии и России много точек соприкосновения и есть немалый опыт совместного кинопроизводства: от первых коллабораций советского периода до современных копродукционных масштабных проектов. Однако географическая удалённость, отсутствие системного диалога, определённая закрытость российского рынка не позволяли в полной мере реализовать потенциал сотрудничества в сфере копродукции. В настоящий момент ситуация меняется: представители итальянской индустрии видят как открытость к партнёрству российских коллег-продюсеров, так и значительные меры господдержки копродукции в России.
По словам директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светланы Максимченко, «с 2019 года Министерство культуры России поддерживает миноритарную копродукцию; в этом году мы уже получили 12 заявок на совместное кинопроизводство, две из них – проекты с Италией. Надеюсь, что в следующем году заявок будет ещё больше. В России работают и частные фонды, к примеру, Кинопрайм, который также поддерживает копродукцию. Кроме того, Россия интегрирована в международный рынок копродукции и является членом европейского фонда "Евримаж" с 2011 года. Мы также имеем двусторонние копродукционные соглашения с восемью странами, включая Италию. Вместе с тем, наш главный актив – это таланты – продюсеры, режиссёры, актёры международного уровня, многие из которых присутствуют в эти дни на Венецианском кинофестивале. Со своей стороны, мы рады пригласить итальянских представителей индустрии в Россию для участия в таких масштабных профильных мероприятиях, как, к примеру, рынок российского контента Key Buyers Event».
фото: пресс-служба Роскино
Сотрудничество кинодеятелей Италии с иностранными кинематографистами поддержало итальянское правительство. В 2021 году на поддержку киноиндустрии было выделено почти 700 млн евро. Налоговые льготы, временно увеличенные в период пандемии с 30 до 40%, теперь официально закреплены на этом уровне. Работает и поддержка миноритарной копродукции – в этом году на эти цели выделено пять миллионов евро. Все эти меры послужили важным стимулом для итальянских продюсеров увеличивать количество проектов, в том числе, и копродукционных.
При обсуждении сюжетов, которые могли бы стать основой совместных кинопроектов, обе стороны сошлись во мнении, что универсальные, захватывающие истории являются ключевым фактором успеха любого копродукционного проекта.
фото: пресс-служба Роскино
«Мы живём в эпоху революции контента. Модель, когда осуществляется централизованная дистрибуция фильмов из Голливуда по всему миру, больше не работает. Сегодня мы наблюдаем большое количество производителей фильмов и сериалов, размещающих свой контент на глобальных платформах. Кроме того, растёт конкуренция среди платформ, идёт борьба за контент. Формула Content is the king (Контент решает всё!) сегодня работает на 100 процентов. И мы должны выходить на международный рынок с уникальными, интересными историями, которые рассказывают о времени, людях, образе жизни, причём это может быть история с итальянской или российской спецификой, — неважно, главное – то, как она рассказана. Мировая аудитория с удовольствием смотрит сериалы из Израиля, Франции, Германии, Турции, США, Мексики; российские сериалы выходят в топ по просмотрам на международных платформах. Это говорит о том, что на самом деле важен качественный контент – истории должны отзываться в сердце, они должны развлекать, вызывать сопереживание, эмоции», — считает продюсер и основатель AR Content Александр Роднянский.
Итальянским кинематографистам интересна копродукция сериалов, поскольку Россия сегодня является сильным сериальным производителем. Большой потенциал для копродукции есть и у анимационных проектов, и Италия в этом плане могла бы выступать не только как ко-продюсер, но и как платформа продвижения копродукционной анимации – сегодня в стране работают более 20 телеканалов для детской и подростковой аудитории. Кроме того, последние несколько лет значительно возросла господдержка этого сектора индустрии –налоговые льготы составляют 40%, осуществляется поддержка копродукционных проектов: так, Италия уже успешно работает в Францией, Германией, Индией.
фото: пресс-служба Роскино
У «Союзмультфильма», по словам председателя правления киностудии Юлианы Слащёвой, «есть ряд проектов для детей 8-12 лет, — в этом сегменте аудитории в России наблюдается определённый дефицит контента, в отличие от Европы, где существует множество телеканалов для подростков, — и в этой нише мы видим большой потенциал развития, в том числе, и для копродукции. Если говорить о содержательной стороне контента, мы следуем мировым трендам и уделяем все больше внимания социальным вопросам, темам экологии, толерантности». А основатель и генеральный продюсер Metrafilms Артём Васильев затронул тему копродукции в секторе взрослой анимации: «Этот сектор активно развивается в России, и мы готовы обсуждать тему копродукции с итальянской стороной. Также мы сегодня развиваем жанр анимационного хоррора на основе русской литературы, сказок. В целом, копродукция в анимации очень перспективна – кроме того, что в процесс вовлекаются несколько стран, сама работа технически намного проще. В настоящий момент мы взаимодействуем по теме копродукции с Польшей, Японией, Ирландией, Канадой».
На VOD Market Day также прошла дискуссия на тему взаимодействия с аудиторией, пользовательского опыта, использования принципов разнообразия и доступности на рынке VOD. В мероприятии приняли участие около 20 европейских VOD-платформ. Генеральный директор Роскино Евгения Маркова выступила с презентацией рынка российских онлайн-видеосервисов и их новой роли в продвижении контента. Так, сегодня в России более 20 платформ, что сопоставимо с Индией – при том, что население этой страны в десять раз превышает население России. Аудитория отечественных VOD-платформ составляет 63 млн пользователей. Российские онлайн-сервисы следуют общемировым тенденциям и предлагают аудитории социальный импакт-контент.
фото: пресс-служба Роскино
Сегодня важными трендами на мировом рынке VOD является производство собственного оригинального, смелого контента, за счёт чего растёт интерес аудитории. При этом, отличие европейского подхода к контенту и взаимодействию с аудиторией – в локализации: европейские онлайн-сервисы больше внимания уделяют субтитрированию и дублированию. Ещё один тренд – включение платформ в экосистемы. Кроме того, растёт конкуренция среди платформ, поскольку европейские онлайн-сервисы обеспокоены приходом мировых VOD-гигантов на свои рынки и им приходится бороться за свою аудиторию. В целом, диджитальная дистрибуция контента во многом упрощает международное продвижение контента и взаимодействие с мировой аудиторией, поэтому для производителей копродукции крайне важно партнёрство с VOD-платформами и их вовлечение в копродукционный процесс.
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