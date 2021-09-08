Закончились съёмки «Тверской» с Иваном Колесниковым

По сюжету майор МВД Иван Соболев (Колесников) приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги ещё не знают, что он – их новый шеф, а именно – начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву. Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева (Красовский), которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин (Филиппов) вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и с отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой (Ильяшенко) не складываются.
По словам Ивана Колесникова, «этот фильм о том, что человек приехал из глубинки в Москву в одной целью – отомстить за своих близких. Но в то же время именно здесь он находит любовь и друзей, кардинально меняется по отношению к людям. Думаю, вся задумка в том, что жизнь человека за десять серий кардинально меняется».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Соболев по приезду в Москву начинает жить двойной жизнью. С одной стороны, он нормальный мужик, суперпрофессионал, наивный провинциал и бессистемный эрудит, любимец женщин, обладатель уникального нюха и метода сыскаря, может заметить непонятную для других деталь и с помощью неё раскрыть дело любой сложности. Но с другой – «работает» на бизнесмена Неретина (Кищенко) и в свободное от полицейской работы время сам совершает противоправные действия.
«Для меня это совершенно неожиданный герой. Это такой некий "Крокодил" Данди, человек, который приехал из Сибири в Москву с определённой целью – некой местью. Такой разбитной сибиряк, что для меня не свойственно, ибо я коренной москвич и никак не СОБРовец. Для меня эта роль что-то новое. Парень, не подходящий под мою внешность и совершенно не моего характера и внутреннего мира. Совершеннейший антипод. Но есть у нас и схожесть – юмор. В остальном мы полностью отличаемся», — говорит Колесников.
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