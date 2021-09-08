Люпен III померяется силами с Шерлоком Холмсом

Студия TMS Entertainment объявила дату выхода «Люпен III: Часть 6». Новые приключения легендарного вора стартуют 9 октября. Проект приурочен к 50-летнему юбилею аниме «Люпен III».
По сюжету Люпен отправляется на поиски сокровищ, спрятанных таинственной организацией Ворон, но на своем пути сталкивается с детективом Шерлоком Холмсом.
Режиссером аниме-сериала стал Эйдзи Суганума
, поставивший «Белоснежную симфонию: Цвет влюбленных» и «Карнавал»
, а среди приглашенных авторов числятся Мамору Осии
(«Призрак в доспехах»
) и Масаки Цудзи («Корабль-призрак»
). За производство отвечает студия TMS Entertainment, известная по франшизам «Детектив Конан»
, «Корзинка фруктов»
и «Грэй-мен»
.
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