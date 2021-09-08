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Люпен III померяется силами с Шерлоком Холмсом

8 сентября
2021 год

Новости кино >>
8 сентября 2021
Студия TMS Entertainment объявила дату выхода «Люпен III: Часть 6». Новые приключения легендарного вора стартуют 9 октября. Проект приурочен к 50-летнему юбилею аниме «Люпен III».



По сюжету Люпен отправляется на поиски сокровищ, спрятанных таинственной организацией Ворон, но на своем пути сталкивается с детективом Шерлоком Холмсом.

Люпен III померяется силами с Шерлоком Холмсом

Режиссером аниме-сериала стал Эйдзи Суганума, поставивший «Белоснежную симфонию: Цвет влюбленных» и «Карнавал», а среди приглашенных авторов числятся Мамору Осии («Призрак в доспехах») и Масаки Цудзи («Корабль-призрак»). За производство отвечает студия TMS Entertainment, известная по франшизам «Детектив Конан», «Корзинка фруктов» и «Грэй-мен».
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№ 1
Ирина Гаврюшина (Москва)   8.09.2021 - 17:26
Интересно намешали) читать далее>>
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