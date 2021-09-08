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Данила Козловский создаст сериалы для видеосервиса Start

8 сентября
2021 год

Новости кино >>
8 сентября 2021
Сериал Данилы Козловского «Карамора» в следующем году будет эксклюзивно представлен на видеосервисе Start. Согласно пресс-службе платформы, со студией Козловского DK Entertainment также подписан договор в формате first look deal, который распространяется на сериалы и будет действовать до конца 2023 года с возможностью пролонгации. Стороны вместе поработают над новыми событийными проектами с международным потенциалом.

«Наш сериал "Карамора" уже привлёк внимание иностранных байеров, предложивших нам премьеру на крупнейшем мировом стриминговом сервисе, но, к сожалению, это автоматически исключало премьеру для российского зрителя, что является для меня первостепенным и важным. Наше стратегическое партнёрство с видеосервисом Start для меня особенно ценно тем, что премьера "Караморы" произойдёт на отечественном стриминге и первым его увидит наш зритель. Но это только начало. Я убеждён, что вместе с крутой, амбициозной и талантливой командой Start мы создадим актуальные и событийные сериалы, которые будут интересны не только в нашей стране, но и далеко за её пределами», — прокомментировал генеральный продюсер и режиссёр сериала, основатель компании DK Entertainment Данила Козловский.

Данила Козловский создаст сериалы для видеосервиса Start
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В остросюжетном масштабном триллере, повествующем об альтернативной истории предреволюционной Российской Империи, сыграли сам Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Александр Ильин, Ольга Бодрова, солист группы Shortparis Николай Комягин, Дмитрий Чеботарёв, Артур Ваха и Никита Кукушкин. Премьера сериала состоится в линейке оригинальных проектов Start в начале 2022-го.

Генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян «рад объявить о начале сотрудничества с Данилой Козловским и его студией. После просмотра рабочих материалов сериала "Карамора" мы в полной мере убедились, что талантливый человек талантлив во всём. Мы все знаем и любим Данилу как отличного актёра. Однако, работы режиссёра и продюсера Козловского также по достоинству оценены зрителями. Мы уверены, что первый сериал, созданный талантливым мастером одновременно в трёх ипостасях, снятый по высшим стандартам мирового кинематографа, станет одним из самых интересных и обсуждаемых проектов видеосервиса Start и всей индустрии».
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обсуждение >>
№ 2
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   8.09.2021 - 15:02
"Карамора" интересный сюжет. читать далее>>
№ 1
Гена Бобков   8.09.2021 - 14:08
Ноооооооормаааааааально! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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