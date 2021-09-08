Данила Козловский создаст сериалы для видеосервиса Start

Сериал Данилы Козловского «Карамора» в следующем году будет эксклюзивно представлен на видеосервисе Start. Согласно пресс-службе платформы, со студией Козловского DK Entertainment также подписан договор в формате first look deal, который распространяется на сериалы и будет действовать до конца 2023 года с возможностью пролонгации. Стороны вместе поработают над новыми событийными проектами с международным потенциалом.
«Наш сериал "Карамора" уже привлёк внимание иностранных байеров, предложивших нам премьеру на крупнейшем мировом стриминговом сервисе, но, к сожалению, это автоматически исключало премьеру для российского зрителя, что является для меня первостепенным и важным. Наше стратегическое партнёрство с видеосервисом Start для меня особенно ценно тем, что премьера "Караморы" произойдёт на отечественном стриминге и первым его увидит наш зритель. Но это только начало. Я убеждён, что вместе с крутой, амбициозной и талантливой командой Start мы создадим актуальные и событийные сериалы, которые будут интересны не только в нашей стране, но и далеко за её пределами», — прокомментировал генеральный продюсер и режиссёр сериала, основатель компании DK Entertainment Данила Козловский.
Генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян«рад объявить о начале сотрудничества с Данилой Козловским и его студией. После просмотра рабочих материалов сериала "Карамора" мы в полной мере убедились, что талантливый человек талантлив во всём. Мы все знаем и любим Данилу как отличного актёра. Однако, работы режиссёра и продюсера Козловского также по достоинству оценены зрителями. Мы уверены, что первый сериал, созданный талантливым мастером одновременно в трёх ипостасях, снятый по высшим стандартам мирового кинематографа, станет одним из самых интересных и обсуждаемых проектов видеосервиса Start и всей индустрии».
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