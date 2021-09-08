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В «Покемонах» появился свой Маугли

8 сентября
2021 год

Новости кино >>
8 сентября 2021
Полнометражное аниме «Покемон 23: Коко» выходит на Netflix 8 октября.

Эш вместе с Пикачу отправляются в лес Окойя — райское место, где карманные монстры живут без человеческого надзора и утомительных битв. Там герои встречают Коко — мальчика, попавшего в лес еще младенцем и выращенного мифическим покемоном Заруде.

В «Покемонах» появился свой Маугли

Японская премьера аниме состоялась 25 декабря 2020 года. Производством занималась студия OLM, помимо франшизы «Покемон» отметившаяся работой над сериалами «Берсерк» и «Время ёкай».
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В «Покемонах» появился свой Маугли фотографии
В «Покемонах» появился свой Маугли фотографии
В «Покемонах» появился свой Маугли фотографии
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