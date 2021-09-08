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Тина Канделаки заняла пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа»

8 сентября
2021 год

Новости кино >>
8 сентября 2021
Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». К своим обязанностям известная телеведущая приступает уже 8 сентября, сообщается на сайте медиакомпании.


«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», — прокомментировала своё назначение Канделаки.

Новый заместитель продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч и будет курировать деятельность развлекательных телеканалов, включая ТНТ, ТВ-3 и «Пятницу!». В зоне ответственности Канделаки также числится запуск и развитие информационного агентства «Матч».


По словам генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова, Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора "Газпром-медиа". Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время.

Должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» от Канделаки, занимавшей пост с момента запуска канала в 2015 году, перейдёт к Александру Тащину, работавшему на должности главного редактора телеканала с июля 2020-го.
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