Режиссёр «Территории» Александр Мельник погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым

Стало известно имя погибшего оператора, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев во время межведомственных учений в Красноярском крае. По данным «Вестей
», пострадавшим оказался 63-летний советник Министра культуры Российской Федерации, президент группы компаний «Андреевский флаг», журналист, писатель, драматург, кинорежиссёр и сценарист Александр Мельник
, снявший фильмы «Территория
» и «Новая Земля
».
Сам Зиничев при исполнении служебного долга трагически погиб, по некоторым данным, сорвавшись со скалы. Ему было 55 лет.
Александр Владимирович Мельник
родился 11 июня 1958 года в посёлке Червонопартизанск Ворошиловоградской области. В 1980-м окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых. Участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В кино дебютировал в 2008-м, сняв «Новую Землю».
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