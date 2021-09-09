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Режиссер «Миллионера из Балашихи» снимает комедийный сериал о куклах, живущих в мире людей

9 сентября
2021 год

Новости кино >>
9 сентября 2021
Стартовали съемки комедийного сериала «Горемыки» о куклах, которые живут в абсурдном мире людей. За режиссуру нового проекта PREMIER отвечает Никита Тамаров, поставивший «Миллионера из Балашихи», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Режиссер «Миллионера из Балашихи» снимает комедийный сериал о куклах, живущих в мире людей
фото: iStok

В центре сюжета «Горемык» окажутся куклы Гоша, Никита и Ефим Маратович. Они разные, но в стенах коммунальной квартиры вместе пытаются справиться с мелкими бытовыми вопросами и трудностями. Гоша – тридцатилетний нигилист и независимый предприниматель, Никита – многодетный отец, приехавший из Воркуты, чтобы стать музыкантом, а Ефим – страховщик-скряга, который всю жизнь копит на кругосветное путешествие.

По задумке создателей, атмосфера сериала напоминает мир «Южного парка» или «Гриффинов», только в российских реалиях коммуналок, проблем с ЖКХ, социальных служб и недружелюбных соседей. В прошлом году проект получил спецприз питчинга сериалов на «Кинотавре».

Помимо кукол в ленте появятся реальные актеры — Варвара Шмыкова, Роза Хайруллина, Сергей Беляев, Мария Смольникова, Джалил Асретов, Сергей Пиоро, Николай Ковбас и Николай Дроздовский.

Премьера сериала состоится в 2022 году на видеосервисе PREMIER.
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