Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок» объявил программу

Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок
», который пройдет с 25 сентября по 2 октября в Анапе, объявил программу. На смотре будут представлены картины из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Эстонии и Армении, сообщают организаторы.
«Киношок» откроется кинолентой Айнура Аскарова
«Семья года
». В конкурс полнометражных фильмов вошли «Ничья
» Лены Ланских
, «Чупакабра
» Григория Коломийцева
, «Вертолёт
» якутского режиссера Михаила Лукачевского
, «Большая маленькая жизнь» Жениса Туматаева, дебюты «Двое видели козу» Андрея Носкова и «Домашний очаг» Алишера Жадигерова, «Три» Руслана Пака, «Рейн» Янно Юргенса, «Последняя добыча охотника» Исмоила Мухаммадраби и другие.
Победителей выберут народная артистка РСФСР Людмила Зайцева
, кинооператор Юрий Любшин
, киновед Гульнара Абикеева, продюсер Виталий Сидоренко
и режиссер Владимир Фокин
, выступающий председателем жюри.
В секции короткометражных работ представлены «Невесомость» Ивана Соснина
, «Авако
» Ксении Пчелинцевой
, «Ангел
» Александра Петрова
, «Обещания» Ланы Влади
и ряд других проектов. В конкурсе телевизионных фильмов — «Авантюры Прантиша Вырвича
», «Идеалистка
», «Казанова в России
», «Обитель
», «Отель Феникс
», «По законам военного времени. Победа!
», «Склифосовский-8
», «Теорема Пифагора
» и «Шоу про любовь
».
Также в рамках фестиваля состоятся показы секции «Киномалышок». Они пройдут в городах Анапа, Крымск, Темрюк, Новороссийск и Абинск, в каждом из которых формируется свой состав детского жюри. В этом году конкурс документальных картин заменит конкурс сценариев короткометражек.
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