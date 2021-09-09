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Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок» объявил программу

9 сентября
2021 год

Новости кино >>
9 сентября 2021
Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок», который пройдет с 25 сентября по 2 октября в Анапе, объявил программу. На смотре будут представлены картины из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Эстонии и Армении, сообщают организаторы.

Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок» объявил программу

«Киношок» откроется кинолентой Айнура Аскарова «Семья года». В конкурс полнометражных фильмов вошли «Ничья» Лены Ланских, «Чупакабра» Григория Коломийцева, «Вертолёт» якутского режиссера Михаила Лукачевского, «Большая маленькая жизнь» Жениса Туматаева, дебюты «Двое видели козу» Андрея Носкова и «Домашний очаг» Алишера Жадигерова, «Три» Руслана Пака, «Рейн» Янно Юргенса, «Последняя добыча охотника» Исмоила Мухаммадраби и другие.

Победителей выберут народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, кинооператор Юрий Любшин, киновед Гульнара Абикеева, продюсер Виталий Сидоренко и режиссер Владимир Фокин, выступающий председателем жюри.

Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок» объявил программу

В секции короткометражных работ представлены «Невесомость» Ивана Соснина, «Авако» Ксении Пчелинцевой, «Ангел» Александра Петрова, «Обещания» Ланы Влади и ряд других проектов. В конкурсе телевизионных фильмов — «Авантюры Прантиша Вырвича», «Идеалистка», «Казанова в России», «Обитель», «Отель Феникс», «По законам военного времени. Победа!», «Склифосовский-8», «Теорема Пифагора» и «Шоу про любовь».

Также в рамках фестиваля состоятся показы секции «Киномалышок». Они пройдут в городах Анапа, Крымск, Темрюк, Новороссийск и Абинск, в каждом из которых формируется свой состав детского жюри. В этом году конкурс документальных картин заменит конкурс сценариев короткометражек.
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