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Выпуск программы «Деконструкция» о фильме «Интерстеллар» набрал миллион просмотров на YouTube

9 сентября
2021 год

Новости кино >>
9 сентября 2021
Выпуск программы «Деконструкция» впервые набрал миллион просмотров на YouTube. В лидеры выбился эпизод, посвященный разбору фильма «Интерстеллар», который провел кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.



Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Цель не в том, чтобы «разнести» тот или иной фильм, а сделать его поводом узнать больше о конкретной эпохе, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину.

В проекте разбирали такие киноленты, как «Огнем и мечом», «Последнее королевство», «Плоть и кровь», «Парк юрского периода», «Жанна д'Арк», «Круглосуточные тусовщики», «Гроздья гнева», «Заражение» и многие другие.
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