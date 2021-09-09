Выпуск программы «Деконструкция» о фильме «Интерстеллар» набрал миллион просмотров на YouTube

Выпуск программы «Деконструкция» впервые набрал миллион просмотров на YouTube. В лидеры выбился эпизод, посвященный разбору фильма «Интерстеллар», который провел кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.
Авторы проекта «Деконструкция» предлагают зрителю пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на них с новой стороны, не принимая показанные на экране сюжеты за историческую истину. Цель не в том, чтобы «разнести» тот или иной фильм, а сделать его поводом узнать больше о конкретной эпохе, прочитать достоверные источники и сформировать полную картину.
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