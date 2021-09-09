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Фиби Уоллер-Бридж отказалась участвовать в сериальном ремейке фильма «Мистер и миссис Смит»

9 сентября
2021 год

Новости кино >>
9 сентября 2021
Звезда драмеди «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж выбыла из актерского состава сериала по мотивам культового фильма «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фиби Уоллер-Бридж отказалась участвовать в сериальном ремейке фильма «Мистер и миссис Смит»
фото: Shutterstock

Идея проекта принадлежит Дональду Гловеру, за которым по-прежнему закреплена главная мужская роль. Чтобы найти замену Уоллер-Бридж, пройдет дополнительный кастинг. Согласно источникам THR, причиной ее ухода стали творческие разногласия с командой, при этом с Гловером они расстались мирно.

Производство сериала Amazon должно стартовать в следующем году. Шоураннером ремейка выступает Франческа Слоун, работавшая над «Фарго».

Оригинальный фильм о супругах-киллерах вышел на экраны в 2005 году, собрав в мировом прокате 487 млн долларов. Главные роли исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли, а режиссерское кресло занял Даг Лайман.
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ДряньМистер и миссис Смит

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