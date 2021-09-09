Фиби Уоллер-Бридж отказалась участвовать в сериальном ремейке фильма «Мистер и миссис Смит»

Идея проекта принадлежит Дональду Гловеру, за которым по-прежнему закреплена главная мужская роль. Чтобы найти замену Уоллер-Бридж, пройдет дополнительный кастинг. Согласно источникам THR, причиной ее ухода стали творческие разногласия с командой, при этом с Гловером они расстались мирно.
Производство сериала Amazon должно стартовать в следующем году. Шоураннером ремейка выступает Франческа Слоун, работавшая над «Фарго».
Оригинальный фильм о супругах-киллерах вышел на экраны в 2005 году, собрав в мировом прокате 487 млн долларов. Главные роли исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли, а режиссерское кресло занял Даг Лайман.
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