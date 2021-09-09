Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе»

Кино-Театр.Ру
представляет фрагмент французской комедии «Холостяк на свадьбе
» режиссёра Лорана Тирара
(«Сердцеед
») — экранизации одноименного романа французского юмористического писателя, автора комиксов Фабкаро
(Фабриса Каро).
Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем — не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем!
Главные роли в картине исполнили Бенжамен Лаверн
, Сара Жиродо
, Киан Кожанди
, Франсуа Морель
, Гилен Лондез
, Жюлия Питон
, Марилу Оссиль
, Натали Бедер
, Себастьян Шасань
, Жан-Мишель Лами
, Лоран Бато
и другие.
В российский прокат «Холостяк на свадьбе
» выходит 16 сентября 2021 года.
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