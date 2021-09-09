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Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе»

9 сентября
2021 год

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9 сентября 2021
Кино-Театр.Ру представляет фрагмент французской комедии «Холостяк на свадьбе» режиссёра Лорана ТирараСердцеед») — экранизации одноименного романа французского юмористического писателя, автора комиксов Фабкаро (Фабриса Каро).


Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем — не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем!

Главные роли в картине исполнили Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Киан Кожанди, Франсуа Морель, Гилен Лондез, Жюлия Питон, Марилу Оссиль, Натали Бедер, Себастьян Шасань, Жан-Мишель Лами, Лоран Бато и другие.

В российский прокат «Холостяк на свадьбе» выходит 16 сентября 2021 года.
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Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе» фотографии
Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе» фотографии
Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе» фотографии
Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе» фотографии
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