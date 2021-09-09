В Калмыкии идут съемки мистической драмы «Белой дороги!»

анонс

В прокате с 16 сентября

Вместе навсегда: отрывок из фильма «Холостяк на свадьбе»

Для поиска актрисы на главную роль пройдет дополнительный кастинг

Фиби Уоллер-Бридж отказалась участвовать в сериальном ремейке фильма «Мистер и миссис Смит»

Гостем эпизода был кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин

Выпуск программы «Деконструкция» о фильме «Интерстеллар» набрал миллион просмотров на YouTube

9 сентября

Юбилейный 30-й кинофестиваль «Киношок» объявил программу

Смотр пройдет с 25 сентября по 2 октября в Анапе