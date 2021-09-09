В Калмыкии идут съемки мистической драмы «Белой дороги!»

В Калмыкии и Астраханской области идут съемки мистической драмы Эллы Манжеевой «Белой дороги!». Как сообщает пресс-служба проекта, образ главного героя воплотит бурятский рэпер Тимур Бубеев, выступающий под псевдонимом Everthe8.
фото: Пресс-служба проекта «Белой дороги!»
Название картины отсылает к калмыцкому пожеланию, которое произносят перед дорогой или перед важным делом. Герой фильма Алдар — успешный рэпер. Ему нужно вернуться домой, чтобы найти свою мать, пропавшую в степи. По сюжету им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который они не успели пройти при ее жизни.
Последнюю съемочную неделю сентября творческая группа фильма проведет в необычном месте – у горы Богдо, которая является символом хозяина Земли и Степи для калмыков. Существует легенда, что человек чистых помыслов, находясь в этих местах, слышит голос горы. Московский съемочный блок запланирован на конец осени.
фото: Пресс-служба проекта «Белой дороги!»
В этом году, еще до начала съемок, драма «Белой дороги!» стала участником программы Каннского кинофестиваля L’Atelier de la Cinefondation. Это первый за последние 15 лет проект из России, который был приглашен в эту программу.
обсуждение >>