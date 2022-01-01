«Евангелион» — самый кассовый мультфильм — 2021: главные аниме-новости последней недели года

В экранизации хоррор-манги прозвучит голос японского Стивена Кинга, а роботы с детьми внутри стали кассовым событием года в японском прокате. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
Студия Children’s Playground Entertainment
анонсировала второй сезон «Далекого паладина
» – аниме о подростке, чьим воспитанием в городе мертвых занимаются воин-скелет, мумифицированная жрица и призрак. В основу сезона ляжет третий том оригинальной манги. Дата премьеры пока неизвестна, есть лишь постер.
Экранизацию сюрреалистично-юмористической манги «Попсовый эпос
» также продлили на второй сезон. Как и в случае с «Далеким паладином», даты релиза пока нет, вместо нее — тизер: под стать самому сериалу.
Легендарное аниме «Акира
» даже 34 года спустя продолжает радовать внимательных зрителей новыми находками. Один из пользователей твиттера заметил на 38-й минуте надпись латиницей. При переводе выяснилось, что сообщение представляет собой крик души одного из художников: «Зачем мы должны так много всё заполнять. Прекратите!»
Учитывая феноменальную детализацию даже задних планов в «Акире», чувства аниматора можно понять.
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«Власти не существует»: что общего у «Акиры» и фильма «Игла» с Виктором Цоем
Рассыпающийся в кучку пепла вампир Дралук вернется во втором сезоне: студия Madhouse
анонсировала продолжение аниме «Этот вампир постоянно умирает
».
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Запасайтесь чесноком: в конце года вышло сразу три аниме про вампиров
Официальный твиттер аниме «Спираль
» – экранизации одной из самых известных работ культового хоррор-мангаки Дзюндзи Ито
– поделился любопытной деталью: именитый создатель озвучит одного из персонажей грядущего мини-сериала. Какого именно – не сообщается. Четырехсерийное аниме уже пережило два переноса и выйдет не раньше октября 2022 года.
«Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз
» стал самым кассовым аниме — 2021 в японском прокате. За ним расположились «Детектив Конан 24: Алая пуля
» и «Красавица и дракон
». Всего на родине фильм Хидеаки Анно
собрал 10,28 миллиарда иен (порядка 6,7 миллиарда рублей или $90 миллионов).
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«Евангелион» приказывает долго жить: обзор франшизы и последнего фильма
6 января стартует второй кур «Рейтинга короля
». По такому случаю студия Wit
поделилась новым трейлером.
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О «Рейтинге короля» и других отличных аниме 2021 года
«Необычное такси
» — один из самых ярких сериальных релизов уходящего года — тоже получит продолжение. Но не в виде нового сезона, как большинство коллег, а в полнометражном формате. Уже известно, что фильм покажет стриминг-сервис Crunchyroll. Других подробностей придется немного подождать.
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Моржи слезам не верят: обзор «Необычного такси»
Редакция портала ComicBook определилась с победителями в номинациях «Лучшее аниме» и «Лучшая манга». Спойлер: обошлось без сюрпризов. Лучшим ТВ-сериалом был признан «Клинок, рассекающий демонов
», обойдя первую часть финального сезона «Атаки титанов
», «Необычное такси
», «Короля шаманов
» и «Токийских мстителей
».
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Вор, который украдет ваше сердце: история Люпена III
«Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз» забрал Golden Issue Award в номинации «Лучший полнометражный аниме-фильм»: без призов остались «Красавица и дракон
», «Люпен III: Фильм Первый
», «Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев
» и «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм
».
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Сомнения — враг мечты: о феномене «Сейлор Мун»
Наконец, лучшей мангой признали «Мою геройскую академию
» Кохэя Хорикоси
: за награду также боролись «У Коми проблемы с общением
», «Магическая битва»
, «Семья шпиона
» и «Токийские мстители
».
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Ангел ада без головы: обзор аниме «Токийские мстители»
18 января в кинотеатре Москино Космос при поддержке Crunchyroll пройдет спец-показ аниме «Проза бродячих псов. Фильм
». Анимационная лента рассказывает о секретном отряде паранормальных сыщиков, носящих имена великого писателя: например, Федор Достоевский, Акутагава Рюноскэ, Эдогава Рампо и другие. Причем детективы переняли у литературных классиков не только фамилии, но и черты характера. Четвертый сезон аниме выйдет в 2022 году.
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