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«Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники»: Итоги «Золотого глобуса»

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10 января 2022
Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», чья 79-я церемония вручения прошла 9 января. Награждение проходило без прямой телетрансляции, почетных гостей и журналистов. Имена победителей опубликованы на сайте премии.

«Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники»: Итоги «Золотого глобуса»
фото: twitter.com

В категории кино триумфаторами стали «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, у каждой из картин по три статуэтки. Первую объявили лучшим драматическим фильмом и отметили за режиссуру и мужскую роль второго плана (Коди Смит-Макфи), а вторая признана лучшим мюзиклом и получила премию за ключевой женский образ (Рэйчел Зеглер) и роль второго плана (Ариана ДеБозе). Японскую ленту «Сядь за руль моей машины» признали лучшим фильмом на иностранном языке, а пиксаровский «Энканто» — мультфильмом года. Кеннета Брану наградили за сценарий ленты «Белфаст». Ханса Зиммера отметили за музыку к «Дюне», а ленту «Не время умирать» — за песню Билли Айлиш.

Выдающимся драматическим актером года стал Уилл Смит, сыгравший в «Короле Ричарде». Лучшей драматической актрисой назвали Николь Кидман, воплотившую ключевого женского персонажа в фильме «Быть Рикардо». Эндрю Гарфилд получил статуэтку за комедийную роль в ленте «Тик-так, бум!».

«Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники»: Итоги «Золотого глобуса»
фото: кадр из сериала «Наследники»

В телевизионной секции премии за лучший телефильм прошедшего сезона удостоена «Подземная железная дорога». Кейт Уинслет, сыгравшая в мини-сериале «Мейр из Исттауна», объявлена лучшей актрисой. Среди актеров, засветившихся в телевизионных фильмах, победу одержал Майкл КитонЛомка»). Драматическим сериалом года стали «Наследники». Шоу также достались награды за роли, сыгранные Джереми Стронгом и Сарой Снук. Лучшей драматической актрисой признана ЭмДжей Родригес («Поза»).

Главным комедийным сериалом года названы «Хитрости». Исполнившая в этом шоу главную роль Джин Смарт отмечена актерским «Золотым глобусом». Лучшим комиком второй год подряд стал Джейсон СудейкисТед Лассо»). Кроме того, премии за роль второго плана в «Игре в кальмара» удостоен Ён Су О.
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