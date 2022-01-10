«Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники»: Итоги «Золотого глобуса»

Объявлены лауреаты премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «
Золотой глобус
», чья 79-я церемония вручения прошла 9 января. Награждение проходило без прямой телетрансляции, почетных гостей и журналистов. Имена победителей опубликованы на
сайте
премии.
В категории кино триумфаторами стали «
Власть пса
»
Джейн Кэмпион
и «
Вестсайдская история
»
Стивена Спилберга
, у каждой из картин по три статуэтки. Первую объявили лучшим драматическим фильмом и отметили за режиссуру и мужскую роль второго плана (
Коди Смит-Макфи
), а вторая признана лучшим мюзиклом и получила премию за ключевой женский образ (
Рэйчел Зеглер
) и роль второго плана (
Ариана ДеБозе
). Японскую ленту «
Сядь за руль моей машины
» признали лучшим фильмом на иностранном языке, а пиксаровский «
Энканто
» — мультфильмом года.
Кеннета Брану
наградили за сценарий ленты «
Белфаст
».
Ханса Зиммера
отметили за музыку к «
Дюне
», а ленту «
Не время умирать
» — за песню
Билли Айлиш
.
Выдающимся драматическим актером года стал
Уилл Смит
, сыгравший в «
Короле Ричарде
». Лучшей драматической актрисой назвали
Николь Кидман
, воплотившую ключевого женского персонажа в фильме «
Быть Рикардо
».
Эндрю Гарфилд
получил статуэтку за комедийную роль в ленте «
Тик-так, бум!
».
фото: кадр из сериала «Наследники»
В телевизионной секции премии за лучший телефильм прошедшего сезона удостоена «
Подземная железная дорога
».
Кейт Уинслет
, сыгравшая в мини-сериале «
Мейр из Исттауна
», объявлена лучшей актрисой. Среди актеров, засветившихся в телевизионных фильмах, победу одержал
Майкл Китон
(«
Ломка
»). Драматическим сериалом года стали «
Наследники
». Шоу также достались награды за роли, сыгранные
Джереми Стронгом
и
Сарой Снук
. Лучшей драматической актрисой признана ЭмДжей Родригес («
Поза
»).
Главным комедийным сериалом года названы «
Хитрости
». Исполнившая в этом шоу главную роль
Джин Смарт
отмечена актерским «Золотым глобусом». Лучшим комиком второй год подряд стал
Джейсон Судейкис
(«
Тед Лассо
»). Кроме того, премии за роль второго плана в «
Игре в кальмара
» удостоен
Ён Су О
.
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