Исполнилось 80 лет режиссеру «Воинов» и «Красной жары» Уолтеру Хиллу

Уолтер Уэсли Хилл родился 10 января 1942 года на калифорнийском Лонг-Бич. Высшее образование получил в Университете штата Мичиган. Его кинокарьера началась с создания нескольких исторических документальных фильмов и работы в почтовом отделении Universal. Затем он попал в учебную программу Гильдии режиссёров Америки, что позволило ему пройти практику на телевидении. В течение года проработал на таких шоу, как «Бонанца», «Дымок из ствола», «Дикий, дикий Запад» и «Предупредительный выстрел». В 1968-м стал вторым помощником режиссера на «Афере Томаса Крауна» и «Буллите», а спустя год в этом же качестве посотрудничал с Вуди Алленом на съемках ленты «Хватай деньги и беги».
Всего на счету мастера зрелищного кино 27 режиссерских работ, 28 сценариев и 26 спродюсированных проектов. На его счету также такие фильмы и сериалы, как «Миллионы Брюстера», «Дикий Билл», «Причуды науки», «Сверхновая», «Обсуждению не подлежит», «Прерванный путь», «Дедвуд», «Неудержимый» и «Транскиллер». Его голос можно услышать в «Малыше на драйве», а в 1973-м он засветился в качестве первой жертвы в хорроре «Мессия зла». Обладатель 14 престижных наград, включая две «Эмми» и премии Гильдии режиссеров Америки, приз Римского кинофестиваля и «Хьюго». В настоящий момент завершает работу над остросюжетным вестерном «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо.
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