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Исполнилось 80 лет режиссеру «Воинов» и «Красной жары» Уолтеру Хиллу

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Новости кино >>
10 января 2022
Сегодня, 10 января, исполнилось 80 лет известному американскому режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Уолтеру Хиллу.


Уолтер Уэсли Хилл родился 10 января 1942 года на калифорнийском Лонг-Бич. Высшее образование получил в Университете штата Мичиган. Его кинокарьера началась с создания нескольких исторических документальных фильмов и работы в почтовом отделении Universal. Затем он попал в учебную программу Гильдии режиссёров Америки, что позволило ему пройти практику на телевидении. В течение года проработал на таких шоу, как «Бонанца», «Дымок из ствола», «Дикий, дикий Запад» и «Предупредительный выстрел». В 1968-м стал вторым помощником режиссера на «Афере Томаса Крауна» и «Буллите», а спустя год в этом же качестве посотрудничал с Вуди Алленом на съемках ленты «Хватай деньги и беги».

В 1972-м вышла первая картина, основанная на сценарии Хилла, — «Хикки и Боггс». За последующие три года поработал сценаристом на фильмах «Побег», «Вор, который пришел на обед», «Человек Макинтоша» и «Бассейн утопленников». В 1975-м дебютировал в режиссуре, поставив по собственному сценарию драматический боевик «Тяжелые времена».

Исполнилось 80 лет режиссеру «Воинов» и «Красной жары» Уолтеру Хиллу
фото: с Ральфом Маккио на съемках фильма «Перекрестки»

Прославился благодаря крепким историям, которые рассказал в фильмах «Водитель», «Воины», «Скачущие издалека», «Южное гостеприимство», «48 часов», «Улицы в огне», «Красная жара», «Перекрестки», «Все меры предосторожности», «Красавчик Джонни», «Чужая территория», «Джеронимо: Американская легенда» и «Герой-одиночка». Совместно с Ричардом Доннером и Робертом Земекисом принял участие в создании «Баек из склепа», а также выступил продюсером и сценаристом культовой серии «Чужой», включая дилогию «Чужой против Хищника» и приквелы Ридли Скотта.

Всего на счету мастера зрелищного кино 27 режиссерских работ, 28 сценариев и 26 спродюсированных проектов. На его счету также такие фильмы и сериалы, как «Миллионы Брюстера», «Дикий Билл», «Причуды науки», «Сверхновая», «Обсуждению не подлежит», «Прерванный путь», «Дедвуд», «Неудержимый» и «Транскиллер». Его голос можно услышать в «Малыше на драйве», а в 1973-м он засветился в качестве первой жертвы в хорроре «Мессия зла». Обладатель 14 престижных наград, включая две «Эмми» и премии Гильдии режиссеров Америки, приз Римского кинофестиваля и «Хьюго». В настоящий момент завершает работу над остросюжетным вестерном «Умереть за доллар» с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо.
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48 часовАфера Томаса КраунаБайки из склепаБассейн утопленниковБонанцаБуллитВодительВоиныВор, который пришел на обедВсе меры предосторожностиГерой - одиночкаДедвудДжеронимо: Американская легендаДругие 48 часовКрасавчик ДжонниКрасная жараМалыш на драйвеНеудержимыйОбсуждению не подлежитПерекресткиПобегПрерванный путьПрометейСкачущие издалекаТранскиллерТяжелые временаУлицы в огнеХватай деньги и бегиЧеловек МакинтошаЧужая территорияЧужиеЧужие против Хищника. РеквиемЧужойЧужой 3Чужой 4. ВоскрешениеЧужой против ХищникаЧужой: ЗаветЮжное гостеприимство

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Исполнилось 80 лет режиссеру «Воинов» и «Красной жары» Уолтеру Хиллу фотографии
Исполнилось 80 лет режиссеру «Воинов» и «Красной жары» Уолтеру Хиллу фотографии
с командой фильма «Неудержимый»
с Брюсом Уиллисом на съемках «Героя-одиночки».
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