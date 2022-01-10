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Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень»

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Новости кино >>
10 января 2022
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в романтической четырехсерийной мелодраме Александра Тименко «Солнечный ливень», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

«У нас было желание снять не просто слезливую историю о страданиях героев, а жизненную историю об отношениях людей и их выборе», — прокомментировал Дубравин.

Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету счастливая жизнь Марты рушится в один миг, когда заказчик отказывается от ее архитектурного проекта, на который руководство делало большие ставки. Разругавшись с начальником, главная героиня уходит с любимой работы, а в довершение всего выясняет, что у ее мужа есть молодая любовница. Чтобы отвлечься и понять, как жить дальше, Марта едет в загородный дом отдыха, где знакомится с Олегом – он тоже приехал сюда один. Между ними завязывается роман, который быстро перерастает в серьезное чувство. Но вскоре на Марту обрушивается новый удар: у Олега есть жена, а его дочь — это девушка, в которую влюблен сын Марты.

В мини-сериале, основанном на сценарии Елены Серовой, также заняты Сергей Коршиков, Светлана Зельбет, Диана Розовлян, Анастасия Шульга и Олег Коркушко. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Горенко и художник-постановщик Дмитрий Джерепа. Премьера «Солнечного ливня» состоится на «Dомашнем».
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Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень» фотографии
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень» фотографии
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень» фотографии
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень» фотографии
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