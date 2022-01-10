Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень»

«У нас было желание снять не просто слезливую историю о страданиях героев, а жизненную историю об отношениях людей и их выборе», — прокомментировал Дубравин.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету счастливая жизнь Марты рушится в один миг, когда заказчик отказывается от ее архитектурного проекта, на который руководство делало большие ставки. Разругавшись с начальником, главная героиня уходит с любимой работы, а в довершение всего выясняет, что у ее мужа есть молодая любовница. Чтобы отвлечься и понять, как жить дальше, Марта едет в загородный дом отдыха, где знакомится с Олегом – он тоже приехал сюда один. Между ними завязывается роман, который быстро перерастает в серьезное чувство. Но вскоре на Марту обрушивается новый удар: у Олега есть жена, а его дочь — это девушка, в которую влюблен сын Марты.
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