Не стало комика Боба Сэгета

В воскресенье, 9 января, в возрасте 65 лет не стало популярного американского стендап-комика, актера, режиссера, продюсера, сценариста и телеведущего Боба Сэгета
. Согласно CNN
, его тело нашли в гостиничном номере отеля Ritz-Carlton в Орландо, куда он приехал в рамках своего концертного тура.
Полиция не обнаружила следов насилия или наркотиков. Причину смерти сообщат, как только установят.
Боб Сэгет родился 17 мая 1956 года в Филадельфии. Получил известность благодаря роли овдовевшего отца трех девочек Дэнни Таннера в ситкомах «Полный дом» и «Более полный дом», а позднее стал ведущим телепередачи «Самое смешное видео Америки». С 2005-го озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму
».
За свою жизнь успел сыграть более 60 ролей, снять десяток фильмов и написать семь сценариев. Засветился в сериалах «Закон и порядок: Лос-Анджелес», «Квантовый скачок
», комедии «Тупой и еще тупее тупого
», а также его голос можно услышать в мультфильме «Мадагаскар
».
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