Второй сезон «Засланца из космоса» стартует 26 января

Благодаря опубликованному трейлеру стало известно, что второй сезон популярной фантастической комедии телеканала SyFy «Засланец из космоса
» стартует 26 января.
Алан Тьюдик
вернется к образу пришельца с замашками захватчика, который упал на Землю и превратился в погибшего доктора Гарри Вендершпигля, чтобы работать в местной клинике. Шоураннером продолжения вновь выступил Крис Шеридан.
Первый сезон шоу после трехлетней разработки вышел в январе 2021 года и приобрел невероятную популярность. Помимо Тьюдика, в нем сыграли Гэри Фармер
, Линда Хэмилтон
, Терри О'Куин
, Натан Филлион
и другие актеры.
Сериал основан на одноимённом комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенном издательством Dark Horse.
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