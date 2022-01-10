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Второй сезон «Засланца из космоса» стартует 26 января

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Новости кино >>
10 января 2022
Благодаря опубликованному трейлеру стало известно, что второй сезон популярной фантастической комедии телеканала SyFy «Засланец из космоса» стартует 26 января.



Алан Тьюдик вернется к образу пришельца с замашками захватчика, который упал на Землю и превратился в погибшего доктора Гарри Вендершпигля, чтобы работать в местной клинике. Шоураннером продолжения вновь выступил Крис Шеридан.

Второй сезон «Засланца из космоса» стартует 26 января

Первый сезон шоу после трехлетней разработки вышел в январе 2021 года и приобрел невероятную популярность. Помимо Тьюдика, в нем сыграли Гэри Фармер, Линда Хэмилтон, Терри О'Куин, Натан Филлион и другие актеры.

Сериал основан на одноимённом комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, выпущенном издательством Dark Horse.
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