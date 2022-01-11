Сериал «Эмили в Париже» продлен на третий и четвертый сезоны

«Эмили в Париже
» с Лили Коллинз
получила третий и четвёртый сезоны после того, как его продолжение, стартовавшее на Netflix 22 декабря 2021 года, заняло первое место в десятке самых популярных шоу в 94 странах. Второй сезон за первые дни посмотрели на 107 млн часов, уточняет Variety
.
Сериал повествует о маркетологе из Чикаго Эмили Купер, которая после получения должности мечты в Париже начинает новую жизнь, полную приключений. Ей нужно найти баланс между работой, друзьями и отношениями, однако город и французы оказались совсем не такими, как они представлялись в мечтах. Во втором сезоне Эмили побывала в Французской Ривьере, включая Сен-Тропе.
Новый сезон планируют снимать в Париже и на окраине французской столицы весной или летом 2022-го. Поговаривают и о других локациях, включая Лондон. Даррен Стар продолжит работу над сериалом, актерский состав также останется без изменений.
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