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«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале

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Новости кино >>
11 января 2022
На Первом канале 23 января в 22.00 состоится телевизионная премьера остросюжетной психологической драмы Душана Глигорова «Хрустальный», основанной на реальных событиях. Главные роли в сериале исполнили Антон Васильев и Николай Шрайбер, а компанию им составили Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Карина Разумовская, Владимир Виноградов, Дмитрий Куличков, Сергей Гилёв, Игорь Огурцов, Константин Тополага, Мадлена Джабраилова, Пётр Натаров, Олег Алмазов, Олег Васильков, Алексей Маклаков и другие актеры. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале
фото: пресс-служба Первого канала

Сценарий детектива написал Олег Маловичко по идее, придуманной им совместно с Игорем Мишиным. По сюжету сотрудник Следственного комитета РФ Сергей Смирнов является одним из лучших охотников на серийных убийц в отделе. Двадцать лет назад главный герой покинул родной город Хрустальный, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства, но по долгу службы вынужден вновь сюда вернуться. Все эти годы он пытался забыть, подавить неприятные события, произошедшие с ним в далеком детстве. Но профессиональные обстоятельства вновь сталкивают его с болезненным травматическим опытом: в Хрустальном появился серийный маньяк, его жертвами становятся в основном дети. Губернатор края, опасаясь общественного резонанса, добивается назначения Смирнова, чтобы тот расследовал это дело.

События в «Хрустальном» затрагивают и семейную драму сложной линии отношений главного героя с родным братом Геннадием, который теперь руководит местным полицейским участком, – именно он был рядом все детство и стал очевидцем самого страшного события в жизни мальчика. Авторы разбираются в природе зла и способах победить его на самых ранних этапах. Десять 50-минутных эпизодов расскажут историю преодоления одной травмы и заставят иначе взглянуть на самых близких людей, окружающих нас на протяжении всей жизни.

Читать интервью Антон Васильев: «Сейчас есть мода на "шептательный реализм"»

Сериал из линейки Kion Originals производства продюсерской компанией «Среда» и МТС Медиа получил много восторженных отзывов зрителей и благосклонные рецензии СМИ.

В конце 2021 года Кино-Театр.Ру проводил традиционный опрос среди ведущих российских кинокритиков на предмет определения лучшего сериала года. Авторы из «Ведомостей», «Комсомольской правды», «Российской газеты», «Аргументов и фактов» и других изданий называли по три названия из предложенных на выбор 229 проектов. «Хрустальный» занял в опросе второе место, уступив лишь «Вампирам средней полосы». Также сайт представил рейтинг самых популярных страниц проектов по просмотрам зрителей за 2021-й, в котором сериал вошел в тройку лучших.

Читать рецензию «Хрустальный»: Никуда не уходит детство
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«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале фотографии
«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале фотографии
«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале фотографии
«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале фотографии
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