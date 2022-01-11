Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым»

В продолжении к своим ролям вернутся Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская – они вновь сыграют полицейских РОВД Бутово, работающих под начальством Павла Макарова. Из отдела ушла Ольга, а на ее место начальника следственного отдела пришел Эдуард Вяземский, буквоед и любитель Шекспира. С Макаровым они сразу не сработались, но это не единственная его проблема. В РОВД появился отдел по борьбе с киберпреступностью, методы работы которого непонятны старомодному оперу. Вдобавок, киберотделом руководит молодая и дерзкая сотрудница – к еще одной новой девушке в отделе Макаров, определенно, оказался не готов.
Если первый сезон был испытанием для девушек, попавших к герою Майкова на службу, то теперь основные испытания придутся на долю самого Макарова. Ему придется принять, что его дедовские методы расследований устарели в сравнении с новыми технологиями IT-полиции. Кроме того, в его жизни появится новая любовь, вот только девушка ударит по его брутальности, потому что займет в отношениях «мужскую» позицию, с чем консервативный Макаров смириться не сможет.
По словам креативного продюсера Антона Морозенко, «Макаров и наши девчонки прожили вместе уже 20 серий, поэтому во втором сезоне на первый план выйдет педагогика. Ему уже не интересно просто оттаптываться на них, но жанр ситкома обязывает: его подопечные не перестанут косячить и получать за это. Более того, мы пробьем брешь в этом персонаже и его сексизме – появится героиня, которая раскроет Макарова с новой стороны. Мы увидим, что Макаров не кусок металла, не робот, а вполне себе человек».
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