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Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым»

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Новости кино >>
11 января 2022
Комедия «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым скоро вернется в эфир ТНТ со вторым сезоном, сообщает пресс-служба телеканала.

Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В продолжении к своим ролям вернутся Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская – они вновь сыграют полицейских РОВД Бутово, работающих под начальством Павла Макарова. Из отдела ушла Ольга, а на ее место начальника следственного отдела пришел Эдуард Вяземский, буквоед и любитель Шекспира. С Макаровым они сразу не сработались, но это не единственная его проблема. В РОВД появился отдел по борьбе с киберпреступностью, методы работы которого непонятны старомодному оперу. Вдобавок, киберотделом руководит молодая и дерзкая сотрудница – к еще одной новой девушке в отделе Макаров, определенно, оказался не готов.

Новичков отдела полиции сыграли Никита Тарасов и Наталья Бардо. На свои посты в РОВД вернутся и персонажи Дмитрия Лысенкова, Георгия Дронова, Сергея Астахова и Андрея Пынзару. За постановку второго сезона отвечает Радда Новикова.

Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Если первый сезон был испытанием для девушек, попавших к герою Майкова на службу, то теперь основные испытания придутся на долю самого Макарова. Ему придется принять, что его дедовские методы расследований устарели в сравнении с новыми технологиями IT-полиции. Кроме того, в его жизни появится новая любовь, вот только девушка ударит по его брутальности, потому что займет в отношениях «мужскую» позицию, с чем консервативный Макаров смириться не сможет.

По словам креативного продюсера Антона Морозенко, «Макаров и наши девчонки прожили вместе уже 20 серий, поэтому во втором сезоне на первый план выйдет педагогика. Ему уже не интересно просто оттаптываться на них, но жанр ситкома обязывает: его подопечные не перестанут косячить и получать за это. Более того, мы пробьем брешь в этом персонаже и его сексизме – появится героиня, которая раскроет Макарова с новой стороны. Мы увидим, что Макаров не кусок металла, не робот, а вполне себе человек».

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Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым» фотографии
Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым» фотографии
Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым» фотографии
Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым» фотографии
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