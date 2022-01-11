Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Марк Руффало и Хью Лори станут братьями в мини-сериале о Второй мировой войне

11 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
11 января 2022
Марк Руффало и Хью Лори получили главные роли в мини-сериале Netflix «Весь невидимый нам свет» (All The Light We Cannot See), уверяет Deadline.

За создание адаптации одноименного бестселлера лауреата Пулитцеровской премии Энтони Дорра отвечают Шон Леви и Стивен Найт. Ранее к сериалу присоединилась незрячая дебютантка Арья Миа Лоберти, которой доверили ключевого женского персонажа — слепого подростка Мари-Лоры. На ее пути появляется немецкий солдат Вернер, когда они оба сталкиваются с испытаниями Второй мировой войны в оккупированной Франции.

Марк Руффало и Хью Лори станут братьями в мини-сериале о Второй мировой войне
фото: leisurebyte.com

Руффало достался образ заботливого и умного главного слесаря Национального музея естественной истории в Париже Даниэля Леблана. Он полон решимости дать своей слепой дочери Мари как можно больше независимости, а также защитить ее — и редкий драгоценный камень, который они несут — от нацистских оккупантов.

Лори предстанет в качестве эксцентричного и замкнутого героя Первой мировой войны Этьена Леблана, страдающего ПТСР. Этот нервный и замкнутый человек записывает подпольные радиопередачи, дабы помочь французскому Сопротивлению.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ридли Скотт и Стивен Найт снимут сериал о Второй мировой войне
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Шон ЛевиХью ЛориСтивен НайтМарк Руффало

анонс

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Леонид Галлис
Дмитрий Гранкин
Анна Дворжецкая
Анатолий Завьялов
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Бернар Блие
Марк Блукас
Хенрик Боуколовский
Джейсон Коннери
Мариан Коциняк
Аманда Пит
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен