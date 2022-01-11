Марк Руффало и Хью Лори станут братьями в мини-сериале о Второй мировой войне

Марк Руффало
и Хью Лори
получили главные роли в мини-сериале Netflix «Весь невидимый нам свет» (All The Light We Cannot See), уверяет Deadline
.
За создание адаптации одноименного бестселлера лауреата Пулитцеровской премии Энтони Дорра отвечают Шон Леви
и Стивен Найт
. Ранее к сериалу присоединилась незрячая дебютантка Арья Миа Лоберти, которой доверили ключевого женского персонажа — слепого подростка Мари-Лоры. На ее пути появляется немецкий солдат Вернер, когда они оба сталкиваются с испытаниями Второй мировой войны в оккупированной Франции.
Руффало достался образ заботливого и умного главного слесаря Национального музея естественной истории в Париже Даниэля Леблана. Он полон решимости дать своей слепой дочери Мари как можно больше независимости, а также защитить ее — и редкий драгоценный камень, который они несут — от нацистских оккупантов.
Лори предстанет в качестве эксцентричного и замкнутого героя Первой мировой войны Этьена Леблана, страдающего ПТСР. Этот нервный и замкнутый человек записывает подпольные радиопередачи, дабы помочь французскому Сопротивлению.
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