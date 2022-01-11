Марк Руффало и Хью Лори станут братьями в мини-сериале о Второй мировой войне

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Никита Тарасов и Наталья Бардо снялись в продолжении «Девушек с Макаровым»

«Хрустальный» с Антоном Васильевым покажут на Первом канале

11 января

Сериал «Эмили в Париже» продлен на третий и четвертый сезоны

Съемки продолжения запланированы на весну или лето наступившего года