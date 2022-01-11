Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи»

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер нового сезона драмеди «Бихэппи
» режиссёра Андрея Джунковского
(«Лучше, чем люди
»).
Первый сезон «Бихэппи
» рассказывал о судьбе хирурга-онкогинеколога Аркадия, который вернулся с семьей из Америки в Россию и устроился на работу в частную клинику, владелец которой – отец друга Аркаши. Жена главного героя не хотела возвращаться в нелюбимую страну, но все же последовала за Аркашей. Он же на новой работе завел служебный роман.
Во втором сезоне герои будут искать уже не коллективную, а свою личную формулу счастья. Им придется ответить самим себе на вопросы: может ли изменить тот, кто счастлив в браке? Что делать, если отношения, которых добивалась, не приносят радости? Можно ли одновременно любить мужа и кого-то еще? Действительно ли человек сам творец своего счастья? И бывает ли в конце концов то прекрасное далеко, о котором все мы пели в детстве?
Ведущие роли в сериале сыграли Шамиль Хаматов
, Александр Паль
, Марина Васильева
, Фёдор Лавров
, Максим Лагашкин
, Мария Фомина
, Ясмина Омерович
, Павел Ворожцов
, Александр Кузнецов
, Светлана Иванова-Сергеева
, Николай Шрайбер
, Ольга Медынич
и другие.
Премьера «Бихэппи-2
» состоится на видеосервисе PREMIER в 2022 году.
обсуждение >>