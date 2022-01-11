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Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи»

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Новости кино >>
11 января 2022
Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер нового сезона драмеди «Бихэппи» режиссёра Андрея ДжунковскогоЛучше, чем люди»).


Первый сезон «Бихэппи» рассказывал о судьбе хирурга-онкогинеколога Аркадия, который вернулся с семьей из Америки в Россию и устроился на работу в частную клинику, владелец которой – отец друга Аркаши. Жена главного героя не хотела возвращаться в нелюбимую страну, но все же последовала за Аркашей. Он же на новой работе завел служебный роман.

Во втором сезоне герои будут искать уже не коллективную, а свою личную формулу счастья. Им придется ответить самим себе на вопросы: может ли изменить тот, кто счастлив в браке? Что делать, если отношения, которых добивалась, не приносят радости? Можно ли одновременно любить мужа и кого-то еще? Действительно ли человек сам творец своего счастья? И бывает ли в конце концов то прекрасное далеко, о котором все мы пели в детстве?

Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи»

Ведущие роли в сериале сыграли Шамиль Хаматов, Александр Паль, Марина Васильева, Фёдор Лавров, Максим Лагашкин, Мария Фомина, Ясмина Омерович, Павел Ворожцов, Александр Кузнецов, Светлана Иванова-Сергеева, Николай Шрайбер, Ольга Медынич и другие.

Премьера «Бихэппи-2» состоится на видеосервисе PREMIER в 2022 году.
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фильмы
Бихэппи-2

фотографии >>
Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи» фотографии
Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи» фотографии
Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи» фотографии
Александр Паль, Мария Шалаева и Максим Лагашкин ищут счастье в трейлере 2 сезона сериала «Бихэппи» фотографии
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