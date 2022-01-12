Шэрон Стоун появится в втором сезоне «Бортпроводницы»

Детективно-комедийный сериал по роману популярного американского писателя Криса Бохджаляна рассказывает о стюардессе Кассандре Боуден, большой любительнице вечеринок, спиртного и случайных связей. Однажды после бурной ночи она обнаруживает своего любовника с перерезанным горлом и решает самостоятельно выяснить, кто он и что привело его к такому финалу.
В новом сезоне героиню ждет более трезвая и осознанная жизнь, но это не помешает ей вновь стать свидетельницей убийства и оказаться втянутой в очередную международную интригу. К своим ролям вернутся Заша Мэмет, Гриффин Мэтьюз, Рози Перес, Т.Р. Найт, Яша Джексон и другие актеры. Съемки ведутся в Лос-Анджелесе, Берлине и Рейкьявике.
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