Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Шэрон Стоун появится в втором сезоне «Бортпроводницы»

12 января
2022 год
январь 2022
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
12 января 2022
Шэрон Стоун появится во втором сезоне сериала HBO Max «Бортпроводница» с Кейли Куоко. Актриса сыграет мать главной героини и получит полноценную сюжетную линию, пишет Deadline.

Шэрон Стоун снимается в втором сезоне «Бортпроводницы»
фото: Getty Images, HBO Max

Детективно-комедийный сериал по роману популярного американского писателя Криса Бохджаляна рассказывает о стюардессе Кассандре Боуден, большой любительнице вечеринок, спиртного и случайных связей. Однажды после бурной ночи она обнаруживает своего любовника с перерезанным горлом и решает самостоятельно выяснить, кто он и что привело его к такому финалу.

В новом сезоне героиню ждет более трезвая и осознанная жизнь, но это не помешает ей вновь стать свидетельницей убийства и оказаться втянутой в очередную международную интригу. К своим ролям вернутся Заша Мэмет, Гриффин Мэтьюз, Рози Перес, Т.Р. Найт, Яша Джексон и другие актеры. Съемки ведутся в Лос-Анджелесе, Берлине и Рейкьявике.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   12.01.2022 - 11:39
Сильно люблю Шерон! Потрясная женщина и актриса. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»
Хлоя Чжао стала лучшей по версии Гильдии режиссеров США
«Земля кочевников», «Манк» и «Борат 2» номинированы на премию Гильдии продюсеров
Фильмы «Борат 2» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» номинированы на премию Гильдии сценаристов Америки
«Манк», «Земля кочевников» и «Еще по одной» претендуют на «Золотой глобус»
персоны
Кейли КуокоТ.Р. НайтРози ПересШэрон Стоун
фильмы
Бортпроводница

анонс

День рождения >>

Станислав Боклан
Наталия Вдовина
Рената Литвинова
Мария Пирогова
Андрей Подубинский
Наталья Сайко
Борис Химичев
Алёна Хмельницкая
Валерий Хромушкин
Джемма Артертон
Мари Дюбуа
Оливье Мартинес
Станко Мольнар
Аньорка Штрехель
Кирсти Элли
Энтони Эндрюс
все родившиеся 12 января >>

Афиша кино >>

King's man: Начало
боевик, комедия, приключения, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Даже мыши попадают в рай
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Франция, 2021
Крик
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Одни дома
комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Лакричная пицца
драма, комедия
США, 2021
Робот Ари
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2020
Тайна
приключения, семейное кино
Россия, 2020
Убить босса
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
Фальшивомонетчик
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен