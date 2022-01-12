Комик Стас Старовойтов сыграл самого себя

Звезда шоу StandUp на ТНТ и комедии «Батя» Стас Старовойтов исполнил главную роль в сериале «Стас», который расскажет об истоках его знаменитых монологов и докажет, что семейная жизнь – это великолепный и удивительный квест. Премьера проекта состоится 22 января на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Телеканал ТНТ
Каждая из восьми серий проекта будет собрана из стендап-выступлений комика и тех жизненных ситуаций, которые легли в их основу. Исходной точкой сюжета станет переезд молодой семьи в новую квартиру. Теперь им нужно освоиться в новом районе, пристроить ребенка в престижную школу, а жене Кате найти работу.
«Почти 10 лет назад я появился в шоу StandUp на ТНТ с монологом про то, что жизнь в браке скучна. С тех пор прошло очень много времени, я изменился и стал уже совсем другим человеком, но остались воспоминания, которые и легли в основу сюжета. Мы совместили в главном герое мой личный опыт и художественный вымысел. Сериал получился своего рода ретроспективой о начале моей карьеры», – рассказывает исполнитель главной роли Стас Старовойтов.
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