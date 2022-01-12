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Комик Стас Старовойтов сыграл самого себя

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Новости кино >>
12 января 2022
Звезда шоу StandUp на ТНТ и комедии «Батя» Стас Старовойтов исполнил главную роль в сериале «Стас», который расскажет об истоках его знаменитых монологов и докажет, что семейная жизнь – это великолепный и удивительный квест. Премьера проекта состоится 22 января на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Комик Стас Старовойтов сыграет самого себя
фото: Телеканал ТНТ

Каждая из восьми серий проекта будет собрана из стендап-выступлений комика и тех жизненных ситуаций, которые легли в их основу. Исходной точкой сюжета станет переезд молодой семьи в новую квартиру. Теперь им нужно освоиться в новом районе, пристроить ребенка в престижную школу, а жене Кате найти работу.

«Почти 10 лет назад я появился в шоу StandUp на ТНТ с монологом про то, что жизнь в браке скучна. С тех пор прошло очень много времени, я изменился и стал уже совсем другим человеком, но остались воспоминания, которые и легли в основу сюжета. Мы совместили в главном герое мой личный опыт и художественный вымысел. Сериал получился своего рода ретроспективой о начале моей карьеры», – рассказывает исполнитель главной роли Стас Старовойтов.

Помимо него над сценарием проекта работали стендап-комик Сергей Федотов, актер и бывший кавээнщик Давид Цаллаев, а также сценаристы сериала «Универ. Новая общага» Сергей Кинстлер и Артем Гончаров. Жену Катю сыграла актриса Полина Долиндо, снявшаяся в сериалах «Мастер» и «Джетлаг», роль дочки исполнила Ева Смирнова, известная по комедийным проектам «Настя, соберись!» и «Бихэппи». Режиссером выступил Андрей Элинсон.
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фильмы
БатяБихэппиДжетлагМастерНастя, соберись!СтасУнивер. Новая общага

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Комик Стас Старовойтов сыграет самого себя
Комик Стас Старовойтов сыграет самого себя
Комик Стас Старовойтов сыграет самого себя
Комик Стас Старовойтов сыграет самого себя
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