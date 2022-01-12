Елена Полянская окажется «Пленницей» по воле мужа

Фильм расскажет историю микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. После того как на седьмом месяце беременности она потеряет ребенка, девушка примет решение хотя бы на время забыть о работе и посвятить себя семье. Так бразды правления компанией попадут в руки Алексея, мужа Светланы, но окажется, что он не такой уж и примерный семьянин. Однажды проиграв в подпольном казино все свое состояние, он поставит на кон самое дорогое — жену.
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