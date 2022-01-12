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Елена Полянская окажется «Пленницей» по воле мужа

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Новости кино >>
12 января 2022
Премьера восьмисерийной мелодрамы «Пленница» с Еленой Полянской и Александром Никитиным в главных ролях состоится 15 января на телеканале «Dомашний», сообщает его пресс-служба.

Телесериал «Пленница»
фото: Телеканал «Dомашний»

Фильм расскажет историю микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. После того как на седьмом месяце беременности она потеряет ребенка, девушка примет решение хотя бы на время забыть о работе и посвятить себя семье. Так бразды правления компанией попадут в руки Алексея, мужа Светланы, но окажется, что он не такой уж и примерный семьянин. Однажды проиграв в подпольном казино все свое состояние, он поставит на кон самое дорогое — жену.

Участие в проекте приняли Олег Загородний, Станислав Бжезинский, Наталия Бабенко, Екатерина Григоренко, Петр Крылов, Нина Набока, Кристина Мельниченко и другие актеры. Режиссером-постановщиком выступил Роман Барабаш, снявший сериалы «Любовь на два полюса», «Домоправитель», «Плохая соседка» и «Подари мне жизнь».
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ДомоправительЛюбовь на два полюсаПленницаПлохая соседкаПодари мне жизнь

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