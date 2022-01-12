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«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получит третий сезон

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Новости кино >>
12 января 2022
Популярный сериал Apple TV+ «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях продлен на третий сезон. Новым шоураннером проекта станет Шарлотта Стаудт, работавшая над «Родиной» и «Карточным домиком», пишет Hollywood Reporter.

«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получит третий сезон
фото: Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Сценаристка и продюсер первых сезонов Керри Эрин останется в роли консультанта и займется новыми проектами для платформы.

В основу сериала легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Премьера второго состоялась осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства.

Оба сезона получили множество номинаций на «Золотой глобус», первый также был удостоен премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана Билли Крадапу.
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«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получит третий сезон
«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получит третий сезон
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