«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун получит третий сезон

Сценаристка и продюсер первых сезонов Керри Эрин останется в роли консультанта и займется новыми проектами для платформы.
В основу сериала легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Премьера второго состоялась осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства.
Оба сезона получили множество номинаций на «Золотой глобус», первый также был удостоен премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана Билли Крадапу.
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