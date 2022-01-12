Елена Подкаминская возвращается к пирожкам и тортам

В Москве начались съемки финального сезона сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской. Премьера 13 новых эпизодов состоится в первом полугодии 2022 года на видеосервисе START, сообщает его пресс-служба.
фото: Видеосервис START
В новых сериях Вере Пироговой предстоит вернуть свой бизнес, принять участие в кулинарном шоу «Лучший кондитер России» и наладить отношения с Андреем (Александр Константинов).
«Вернувшись из Петербурга, где рушатся все ее планы, моя героиня оказывается в новых жизненных обстоятельствах. Перед ней вновь встает вопрос о деле, без которого она не мыслит свою жизнь. Она по-прежнему всех поддерживает, ищет выход из сложных ситуаций, пытается найти свое счастье и радость в отношениях с мужчиной, который ей не безразличен. Нам очень повезло, сложился замечательный ансамбль. Думая о завершении проекта, я уже сейчас начинаю безумно скучать по друзьям и нашей живой, креативной работе», — рассказывает исполнительница главной роли.
Режиссерское кресло вновь занял Илья Силаев, работавший над прошлым сезоном. «Мне важно сохранить легкость и воздушность, заложенные еще в первом сезоне. Важно сохранить историю взаимоотношений этой необычной семейки, не испортить то, за что любит зритель этот сериал», — комментирует он предстоящую работу.
Премьера «вкусного» сериала «ИП Пирогова» состоялась в 2019 году, с тех пор он стал одним из самых успешных комедийных проектов видеосервиса START. В декабре минувшего года крупнейшая независимая студия Polot Media приобрела права на адаптацию сериала в Польше.
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