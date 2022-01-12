Фильмом открытия Берлинале станет вольная интерпретация «Горьких слез Петры фон Кант» Фассбиндера от Франсуа Озона

Картина также примет участие в основном конкурсе, который станет шестым по счету для режиссера. В 2002 году он впервые представил в Берлине фильм «8 женщин» получивший приз за выдающийся актерский ансамбль, а в 2019-м был удостоен Гран-при жюри за драму «По воле Божьей».
«Мы очень рады снова приветствовать Франсуа Озона. К открытию этого года мы искали фильм, который cмог бы внести легкость в наши мрачные будни. А Peter fon Kant — это театрализованная постановка о самоизоляции, сделанная игриво и с юмором», — рассказывает художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.
Смотр пройдет с 10 по 20 февраля согласно новой концепции — в сильно сокращенном, но реальном формате со строгим соблюдением мер безопасности.
«Мы осознаем вызовы, связанные с непредсказуемым течением пандемии. И в то же время считаем, что культура играет фундаментальную роль в обществе, поэтому не хотим лишать фестивальных показов ни кинематографистов, ни зрителей. Главное для нас — предоставить им возможность совместного просмотра фильмов, сократив при этом количество личных встреч», — комментируют представители смотра.
фото: Berlinale
Так, торжественные церемонии пройдут с красными дорожками в фестивальном дворце на Потсдамской площади 10 и 16 февраля, съемочные группы смогут лично представить фильмы зрителям и прессе на премьерных показах, а с 17 по 20 февраля будут организованы повторные сеансы, при этом заполняемость залов на всех мероприятиях составит 50%. Церемония вручения Почетного Золотого Медведя французской актрисе Изабель Юппер состоится отдельно 15 февраля, а все деловые программы, Европейский и рынок совместного производства Берлинале, Всемирный день фонда кино и программа развития талантов Berlinale Talents останутся в онлайн-пространстве.
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